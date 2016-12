Rund 8500 Menschen verlassen nach russischen Angaben Aleppo

dpa Moskau. In der umkämpften syrischen Stadt Aleppo sollen russischen Angaben zufolge innerhalb von 24 Stunden rund 8500 Menschen die Konfliktzone verlassen haben. Zudem hätten einige Kämpfer die Waffen niedergelegt, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Eine unabhängige Bestätigung dafür gab es bisher nicht. Der russischen Armee zufolge arbeiten in Ost-Aleppo auch Spezialisten aus Moskau an der Entschärfung von Minen und anderen Sprengsätzen. Russland ist Verbündeter der syrischen Führung.