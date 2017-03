Russen loben Grafschafter Landwirte

Eine Delegation der russischen Partnerregion Slawsk hat am Dienstag den Hof Lönink in Nordhorn-Hohenkörben besucht. Dabei begeisterte vor allem die moderne Technik in der Milchviehhaltung die Gäste.

Nordhorn. Um die Grafschaft Bentheim besser kennenzulernen, bereist seit Sonntag der neue Verwaltungschef der russischen Partnerregion Slawsk, Kreisdirektor Konstantin Panfilow, mit einer Delegation den Landkreis. Einer der Höhepunkte der dreitägigen Tour war gemeinsam mit Landrat Friedrich Kethorn gestern Vormittag die Besichtigung des Milchvieh- und Schweinemastbetriebs Lönink in Nordhorn-Hohenkörben.

„Auch in Slawsk spielt die Landwirtschaft eine wichtige Rolle“, sagte der Kreisdirektor mit Unterstützung einer Dolmetscherin. „Einer unserer Landwirte hat erst kürzlich den 3. Platz in einem landesweiten Wettbewerb erreicht, wer den besten Milchviehbetrieb besitzt.“ Trotz dieses positiven Beispiels gebe es jedoch noch viel Nachholbedarf. „Wir müssen noch einiges lernen. Die Höfe hier sind sauberer, schöner gestaltet und arbeiten oft effektiver als in meiner Heimat“, sagte Panfilow.

Kreisdirektor ist selbst Landwirt

Besonders die Technik interessierte den Kreisdirektor, der in Russland selbst einen Hof betreibt. Bislang habe er im Rajon Slawsk keine voll automatisierten Melkmaschinen gesehen, wie sie der Hof Lönink im Stall benutzt. Anders als in der Grafschaft würden in Russland zudem keine modernen Computerprogramme eingesetzt, um die Milchqualität und Gesundheit der Tiere zu überwachen. „Unser Ziel ist es, später auch solche Maschinen und Programme zu verwenden“, betonte der Kreisdirektor.

Dass trotz aller Technik die Situation für Grafschafter Landwirte ebenfalls nicht optimal sei, erklärte Jens Lönink, der mit seinem Vater Lukas den Hof betreibt. „Die Milchpreise waren zeitweise so niedrig, dass Milchbauern nicht mehr wirtschaftlich arbeiten konnten“, sagte er. Dass in Deutschland ein Liter Milch derzeit rund 31 Cent kostet, stieß bei den Besuchern auf große Verwunderung. „In Russland kostet der Liter Milch viel mehr. Wir bezahlen 50 Cent“, erklärte Panfilow. Ein akutes Problem russischer Landwirte seien nicht die Preise, sondern vor allem die hohen Zinsen bei der Aufnahme eines Kredits.

Um sich besser kennenzulernen und mehr voneinander zu lernen, regte Panfilow an, dass russische Landwirte künftig in Grafschafter Betrieben Praktika absolvieren. „Die Landwirte hier sind ein Vorbild für uns. Ich werde zuhause zwar berichten, was ich gesehen habe, aber in Russland sagt man: Einmal gesehen ist besser, als sieben Mal gehört.“