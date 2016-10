Russland verteidigt Luftangriffe auf Aleppo

dpa Moskau. Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat im Gespräch mit seinem US-Kollegen John Kerry die Luftangriffe auf die syrische Stadt Aleppo verteidigt. Beide telefonierten miteinander. Die US-Forderung nach einem Stopp der Angriffe könne nicht erfüllt werden, weil die frühere Nusra-Front in Aleppo ihrerseits keinerlei Waffenruhe achte, sagte Lawrow in Moskau. Die USA erfüllten nicht ihre Zusage, die gemäßigte Opposition und Terroristen zu trennen. Kerry hatte wegen der verzweifelten Lage der Zivilbevölkerung in Aleppo mit dem Abbruch der russisch-amerikanischen Gespräche gedroht.