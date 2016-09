Russland wählt neues Parlament

dpa Moskau. In Russland läuft die Wahl eines neuen Parlaments. Nach dem Beginn der Abstimmung im Fernen Osten und in Sibirien öffneten am Morgen auch die Wahllokale in Moskau und im bevölkerungsreichen Zentrum des Landes. Inmitten einer tiefen Rezession will die Regierungspartei Geeintes Russland die Macht von Präsident Wladimir Putin festigen. Die Opposition versucht, Unzufriedenheit mit der wirtschaftlichen Lage in Stimmen umzumünzen. Nach der Parlamentswahl 2011 hatten Kremlgegner den Behörden massiven Wahlbetrug vorgeworfen und Großproteste ausgelöst.