dpaMoskau. Russland will seine Luftangriffe auf die syrische Großstadt Aleppo wieder ausweiten. Russische und syrische Kampfjets hätten seit zehn Tagen eine zehn Kilometer breite Zone um Aleppo nicht angeflogen, sagte Sergej Rudskoj vom Generalstab in Moskau am Freitag.(...) Link zum Artikel: http://gn-online.de/nachrichten/russland-will-luftangriffe-auf-aleppo-wieder-ausweiten-171085.html

Empfehlung - Russland will Luftangriffe auf Aleppo wieder ausweiten

Russlands Außenminister Sergej Lawrow sprach mit seinem US-Kollegen John Kerry erneut bei einem Telefonat über die Lage in Aleppo. Dabei informierte Lawrow auch über sein Treffen mit den Chefdiplomaten Syriens und des Irans in Moskau. Damaskus und seine Verbündeten hatten dabei den Willen zur Rückeroberung von Aleppo bekräftigt.

dpa Moskau. Russland will seine Luftangriffe auf die syrische Großstadt Aleppo wieder ausweiten. Russische und syrische Kampfjets hätten seit zehn Tagen eine zehn Kilometer breite Zone um Aleppo nicht angeflogen, sagte Sergej Rudskoj vom Generalstab in Moskau am Freitag.

Russland will Luftangriffe auf Aleppo wieder ausweiten

Mehr aus diesem Ressort

Oettinger wird Haushaltskommissar bei EU in Brüssel Auf Günther Oettinger kommt Arbeit zu. Der derzeitige EU-Kommissar für Digitalwirtschaft soll sich künftig auch um Haushalt und Personal kümmern. mehr...

Wallonisches Regionalparlament erlaubt belgisches Ja zu Ceta Tagelang hat eine belgische Region Politiker in ganz Europa in Atem gehalten. Nun scheint der Handelspakt Ceta mit Kanada zwar gerettet. Doch was passiert ist, wirft Fragen für die künftige Politik der EU auf. mehr...

Länder-Chefs stehen zu Vereinbarung mit Bund Auch wenn es den Regierungschefs der Länder schwer fällt, Kompetenzen an den Bund abzugeben, sie stehen zu ihren Zusagen aus dem Mitte Oktober beschlossenen Finanzpaket. In der Flüchtlingsfrage aber gibt es klare Forderungen an den Bund. mehr...

Eskalation in Venezuela: Opposition plant Generalstreik Venezuela steckt in einer schweren Krise. Ein Referendum zur Abwahl von Präsident Maduro wurde gestoppt. Die Opposition ruft zum Generalstreik auf. Die Regierung droht Unternehmen. mehr...