Sängerin Mia Julia kommt nach Schüttorf

Eine der meistgebuchten Sängerinnen auf Mallorca feiert den Heiligabend in einer Diskothek in Schüttorf.

gn Schüttorf. Die Schlagsängerin Mia Julia kommt am Heiligabend, 24. Dezember, in die Diskothek „Index“ nach Schüttorf. Dort soll die Sängerin ihre neue Show „frech, laut und sexy“ präsentieren. „Die quirlige Sängerin wird die Location zum Brodeln bringen“, kündigt das Management der Ballermann-Sängerin an.

Für sie ist es bereits der zweite Auftritt in diesem Jahr in Schüttorf. Bekannt ist Mia Julia mit ihren Liedern „Oh Baby“ oder „Mallorca, da bin ich daheim“, geworden. Außerdem war sie bei der TV-Sendung „Promi Big Brother“ zu sehen.

Einlass in der Diskothek „Index“ ist ab 18 Jahren, die Tickets kosten 7 Euro.