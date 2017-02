Sammler im Emsland hortet 29.500 Zollstöcke

Die Sammelleidenschaft von Paul Drees aus Dohren bei Haselünne nimmt rund 60 Kilometer weite Dimensionen an. Seine zurzeit 29.500 Zollstöcke würden ausgeklappt von Meppen bis Cloppenburg reichen.

Dohren/Haselünne. Wer beim Heimwerken mit dem Zollstock hantiert, wirft kaum einen Blick auf das Motiv, das das zusammengeklappte Hilfsmittel bildet. Meist sind es Namen oder Logos von Unternehmen, daneben aber gibt es plakative Anfertigungen, die zum Beispiel Stadtpanoramen von Berlin, Leipzig oder Dresden zeigen – oder gleich ganze Deutschlandkarten.

Paul Drees hat beide Gestaltungsformen, die für den Hausgebrauch und die für das Sammelfieber, in seinem üppigen Bestand. Sichtlich stolz öffnet er eine Holzkiste mit Raritäten. Nacheinander befördert er heraus: einen Schiebezollstock aus den USA von 1940; einen Architekturzollstock aus Elfenbein, gefertigt um 1900; ein Viehmaß aus Kanada, ebenfalls mehr als 100 Jahre alt; einen Zollstock mit einer Leuchtdiode, quasi „die längste Taschenlampe der Welt“. Zollstock ist eben nicht gleich Zollstock.

In dieser Vielfalt liegt auch der Grund für Paul Drees’ Sammelleidenschaft. „Es ist schon toll, was es dabei alles zu entdecken gibt“, sagt der 69-Jährige schmunzelnd. Dass er aus dem Handwerk kommt, mag zu seiner Faszination für Gliedergelenkstabmaße, wie Zollstöcke offiziell heißen, beigetragen haben: „Ich habe in der Lehre mit dem Sammeln angefangen, dann aber erst mal wieder aufgehört.“

Handschriftliches Archiv

Als Installateur – diesen Beruf lernte er Mitte/Ende der 1960er in Lengerich – arbeitete Drees zehn Jahre, ehe er zum Busfahrer umsattelte, als der er bis heute tätig ist. Seit 1990 sammelt er Zollstöcke mit System. Kauft und verkauft, tauscht und führt akribisch Buch.

In zig Heften sind seine Sammelstücke handschriftlich eingetragen, geordnet nach Farben, Aufschriften und Motiven sowie nach Länge: hier die Ein-Meter-, dort die Zwei-Meter-Stöcke. Diese Art des Archivs führt er auch jetzt, im digitalen Zeitalter weiter. „Mit Dateien im Computer komme ich nicht klar“, meint er kopfschüttelnd, „auch wenn es praktischer wäre.“

Gleichwohl nutzt der Emsländer den Rechner, um mit anderen Sammlern vernetzt zu sein. Denn die gibt es zahlreich, schon allein im deutschsprachigen Raum. Man frage nach in Köthen: In die Stadt in Sachsen-Anhalt strömen jedes Jahr bis zu 1000 Zollstockfans zur Sammlerbörse. Unter ihnen Paul Drees, begleitet und unterstützt von Alois Brümmer, mit dem er seit Langem befreundet ist, der jedoch selbst nicht sammelt.

Sein Job als Busfahrer verschafft Drees Vorteile: Viele Leute kennen den Dohrener und sein Hobby – und beliefern ihn nach Kräften mit Zollstöcken. Nicht zuletzt wissen die Stammgäste der Gaststätte Nyenstein über die Sammelleidenschaft Bescheid und bringen ihm, wenn sie etwa von der Montage heimkehren, weitere Exemplare mit.

Die Kneipe urigen Stils an der Dorfstraße, deren Inhaberin Drees’ Frau Marianne ist, hat ansatzweise etwas von einem Zollstockmuseum. In zwei der Räume befinden sich insgesamt etwa 2000 Maßstäbe hinter Scheiben an den Wänden. Der größte Teil der Sammlung – inklusive der 3000 Stöcke, die Drees doppelt hat – ruht aber in einem Lagerraum.

Bis zur Decke in 3,70 Meter Höhe liegen die Zollstöcke aufeinandergestapelt in eigens dafür gebauten Schränken und bilden eine Art Mauerwerk. „Bald ist der Schrank voll“, sagt Drees mit nachdenklicher Miene. In der Mitte ist nur noch Platz für 3000 weitere Sammlerstücke. Die Idee, ein richtiges Museum zu eröffnen, hat er aus räumlichen Gründen verworfen.

Ans Aufhören denkt der Dohrener trotzdem noch lange nicht. Sein Ziel für dieses Jahr lautet, die Marke von 30000 Zollstöcken zu erreichen. Ganz unrealistisch dürfte das nicht sein, wie auch Marianne Drees und Alois Brümmer anmerken: Ende Februar wird der Sammler 70 Jahre alt – und was sich da als Geschenk anbietet, liegt nahe.

Wer Paul Drees mit Zollstöcken beliefern oder diese mit ihm tauschen möchte, kann sich unter Telefon 05962 710 bei ihm melden.