SC Union bei U20-DM auf Rang fünf

Die Nachwuchs-Volleyballerinnen aus Emlichheim waren bei der deutschen Meisterschaft der U20 in Schwerin so erfolgreich wie lange nicht. Im Viertelfinale verhinderte der Dresdner SC ein noch besseres Abschneiden.

Schwerin. Die U 20 des SC Union Emlichheim hat bei der deutschen Volleyball-Meisterschaft einen starken fünften Platz erreicht. Im Verlauf des Turniers in Schwerin landete das Team von Erik Heerkes und Svenja Rötterink fünf Siege und verlor nur im Viertelfinale gegen den Dresdner SC. „Die Mannschaft hat eine tolle Leistung gezeigt. Platz fünf ist die beste Platzierung in dieser Altersklasse seit Langem“, bilanzierte SCU-Abteilungsleiter Heino Konjer. Mit etwas mehr Glück wäre für die Emlichheimerinnen sogar eine Medaille herausgesprungen.

In der Vorrunde landeten die Emlichheimerinnen, die auf die erkrankte Jana Oudehinkel verzichten mussten, drei Erfolge gegen den TV Lebach (2:0), die SG Einheit Zepernick (2:1) und den VC Offenburg (2:0). Damit holte sich der SCU den Gruppensieg und schaffte direkt den Sprung unter die besten acht Jugendmannschaften. Anschließend hatten die Emlichheimerinnen jedoch etwas „Lospech“: Mit dem Dresdner SC erwischten sie den mit Abstand stärksten Gegner aus den Teams, die sich über die Zwischenrunde für das Viertelfinale qualifiziert hatten. Während die Mannschaft aus Sachsen in der Vorrunde noch nicht ihren Rhythmus gefunden hatte, spielte sie gegen den SCU stark auf und gewann verdient in zwei Sätzen.

Von der Niederlage ließen sich die Emlichheimerinnen nach der ersten Enttäuschung aber nicht lange beeindrucken. In der Finalrunde um die Plätze 5 bis 8 zeigte das SCU-Ensemble, was in ihm steckt. In der Finalrunde wurde der VC Offenburg klar mit 25:15 und 25:9 besiegt, im Spiel um Platz fünf ließ der SCU dann Energie Cottbus beim 25:8 und 25:16 keine Chance. Cottbus hat zwar im Volleyball keinen großen Namen, dahinter verbarg sich aber ein Zusammenschluss des VC Olympia Berlin und SC Potsdam mit den Cottbuser Volleyballerinnen. Entsprechend groß war beim SCU die Freude über den Sieg und Platz fünf. Der Titel ging an den USC Münster.