SC Union Emlichheim II zieht viele Blicke auf sich

Zum Saisonstart der Emlichheimer Reserve in der Volleyball-Regionalliga ist Aufsteiger Leschede am Sonnabend zu Gast. Für das SCU-Team spielen fünf Spielerinnen, die zuletzt in der Zweiten Liga aktiv waren.

Emlichheim. Mit vielen neuen, aber im Emlichheimer Volleyball sehr bekannten Gesichtern startet die zweite Mannschaft des SC Union am Sonnabend mit einem Heimspiel gegen den FC Leschede (16 Uhr, Vechtetalhalle) in die Regionalliga-Spielzeit. Mit Kira Gosink, Jane Helweg, Dana Volkers, Thori Kwast und Majela Dasler sind gleich fünf Spielerinnen dabei, die in den vergangenen Jahren zum Zweitliga-Kader des Klubs gezählt haben. Mit Lisanne Masselink, Sarah Kuipers, Zoe Konjer, Jana Oudehinkel und Leandra Schoemaker sind im Gegenzug aber auch fünf Talente in den Zweitliga-Kader aufgerückt.

Die neuen Namen sorgen in Emlichheim und bei den Konkurrenten für eine genaue Beobachtung. „Die Erwartungshaltung ist sehr groß. Aber die Mannschaft darf sich deshalb selbst nicht zu sehr unter Druck setzen“, betont Trainerin Claudia Volkers. Schließlich gelte es nach dem großen Umbruch erst einmal, die Abstimmung im Spiel zu verbessern. Dafür traten die Emlichheimerinnen bei mehreren Vorbereitungsturnieren an. Auf ihren kompletten Kader konnte Volkers dabei wegen Urlaub oder Beruf allerdings nie zurückgreifen. Der steht der SCU-Trainerin morgen gegen Aufsteiger Leschede zum ersten Mal zur Verfügung.

Volkers erwartet ein kampfstarkes Team, das vom ehemaligen SCU-Coach Dieter Jansen trainiert wird. Gut kennt sich auch Melanie Albers in der Vechtethalhalle aus; sie trug lange das SCU-Trikot und spielt jetzt für Leschede. Zum 3:2-Auftaktsieg der Leschederinnen trug außerdem Jugendnationalspielerin Lina Alsmeier entscheidend bei. Die neue Spielerin des USC Münster, die in der vergangenen Saison bei Jugendmeisterschaften für den SCU auflief, könnte dank eines Doppelspielrechts auch gegen Emlichheim auflaufen.

Als Ziel hat sich die SCU-Reserve einen Platz im oberen Tabellendrittel gesetzt. „Wir haben eine gute Mischung“, sagt Volkers, die einen Abstiegskampf unbedingt vermeiden möchte. Die Emlichheimer Trainerin wird auf der Bank in dieser Saison von Svenja Rötterink unterstützt.