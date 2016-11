SC Union erwartet verstärktes Liga-Schlusslicht

Emlichheim. „Gewinn’ mal mit einem Fiat Punto gegen einen Ferrari.“ Michael Lehmann, Trainer des Volleyball-Zweitligisten SC Union Emlichheim, flüchtet sich vor dem Heimspiel am Sonntag (16 Uhr) gegen den USC Münster II in Sarkasmus. Der Gegner reist als siegloses Schlusslicht an – und ist nach seiner Ansicht dennoch der haushohe Favorit. Immerhin werden wohl die langjährigen Erstliga-Spielerinnen Lea Hildebrand (28), Katharina Schulz (geb. Holzgreve; 30), Sarah Petrausch (26) und Alisha Ossowski (21) die junge USC-Reserve verstärken. „Es ist Abstiegskampf. Ich gehe fest davon aus, dass alle Vier dabei sind“, grummelt Lehmann und sagt frustriert: „Das ist eine zweite Münsteraner Erstliga-Mannschaft, die nicht nur gegen uns gewinnen sollte, sondern gegen jeden Gegner in der 2. Liga.“

Zuletzt gegen Gladbeck waren Hildebrand und Schulz bereits dabei – und halfen maßgeblich mit, dass die USC-Zweite den Gegner beim 2:3 an den Rand einer Niederlage hatte. Als beste Spielerin allerdings wurde Jugend-Nationalspielerin Lina Alsmeier gewählt; die Emsbürenerin hat bei Jugend-Meisterschaften schon für Emlichheim gespielt und dort bis zum Sommer zum Zweitliga-Kader gehörte.

Beim SC Union kommt im Heimspiel erneut Dina Kwade zum Einsatz, die als Libera die Abwehr stabilisieren soll. „Aber auch sie wird nur dann etwas gegen die Angriffsschläge der erfahrenen Münsteranerinnen ausrichten können, wenn unser Block steht“, meint ihr Trainer. Eventuell kann Lehmann sogar auf Evann Slaughter zurückgreifen, die nach Bänderverletzung gute Fortschritte macht. „Evann und unsere Physiotherapeutin Heike Schiphouwer haben hart und intensiv gearbeitet. Das zahlt sich aus“, lobt Lehmann. Sorgt zumindest die Rückkehr der US-Amerikanerin für etwas Hoffnung gegen Münster? „Auch Evann ist keine Erstliga-Spielerin. Aber wir geben alles und versuchen, eine kleine Außenseiterchance zu nutzen“, betont Lehmann.