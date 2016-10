SC Union gastiert bei Stralsunder „Wildcats“

DIe Emlichheimer Zweitliga-Volleyballerinnen haben für ihr drittes Saisonspiel die längste Anreise des Jahres auf sich zu nehmen. In Stralsund wollen sie sich am Sonnabend (17 Uhr) für den Aufwand belohnen.

Emlichheim. Vom Nordwesten bis in den äußersten Nordosten: In Stralsund kämpfen die Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim am Sonnabend um die nächsten Punkte in der 2. Liga. Es steht die mit gut 550 Kilometern längste Auswärtstour an, bereits um 6 Uhr macht sich der Tross in Kleinbussen auf den langen Weg mit dem Ziel, zum Spielbeginn um 17 Uhr fit und ausgeruht zu sein. Eine frühere Anreise etwa am Vortag war allein auf Grund der beruflichen Verpflichtungen der Spielerinnen nicht möglich. So hat Trainer Michael Lehmann immerhin alle Spielerinnen dabei; auch Alicia Nelson, die zuletzt etwas kränkelte, macht die Fahrt mit.

Immer noch können die SCU-Spielerinnen wegen des weiterhin nicht behobenen Wasserschadens in der Vechtetalhalle weniger als geplant und nur mit Einschränkungen trainieren. Das erschwerte in dieser Woche die Vorbereitung auf einen Gegner, dem Emlichheims Trainer Michael Lehmann diese Saison die Rolle des „Geheimfavoriten“ zuschreibt. Videomaterial hat er vom bislang einzigen Punktspiel der „Wildcats“ – einem 3:1-Sieg beim Ex-Erstligisten VT Hamburg – zwar nicht erhalten, die Mannschaft kennt er trotzdem gut. Schließlich spielten gleich mehrere Stralsunderinnen früher unter Lehmann im Schweriner Nachwuchszentrum. Wie zum Beispiel Lene Scheuschner. Die 20 Jahre alte, langjährige Junioren-Nationalspielerin kehrte nach Jahren in Schwerin sowie den Bundesligisten VCO Berlin und Aachen zu ihrem Heimatverein zurück. „Sie hat absolut das Potenzial, in der Ersten Liga zu spielen“, wundert sich Lehmann über die Entscheidung der Außenangreiferin für die „Wildcats“. Trainer Andre Thiel, ein langjähriger Wegbegleiter von SCU-Coach Lehmann, übergab Scheuschner direkt die Aufgabe der Kapitänin. Und nach dem Spiel in Hamburg wurde sie gleich mal zur wertvollsten Spielerin ihrer Mannschaft gekürt.