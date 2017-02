SC Union ist fokussiert auf den Doppelspieltag

Die Emlichheimer Zweitliga-Volleyballerinnen wollen gegen direkte Konkurrenten sechs Punkte holen. Am Sonnabend sind sie bei Skurios Volleys Borken zu Gast, am Sonntag kommt der VC Olympia Schwerin in die Vechtetalhalle.

Emlichheim. Die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim haben einen wichtigen Doppelspieltag vor der Brust: Am heutigen Sonnabend (19.30 Uhr) gastiert das Team von Trainer Michael Lehmann beim direkten Tabellennachbarn Skurios Volleys Borken, am Sonntag (16 Uhr) folgt dann das Heimspiel gegen den VC Olympia Schwerin. „Es kann nur ein Ziel geben“, sagt der SCU-Coach im Hinblick auf die Zielsetzung für das Wochenende und er meint damit die volle Punktausbeute von sechs Zählern.

Keine Frage: Die Emlichheimer Volleyballerinnen können in diesen beiden Spielen gegen Gegner auf Augenhöhe einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenverbleib machen, selbst wenn sie sich auch im doppelten Erfolgsfall keinesfalls zurücklehnen könnten. Für das Ziel zweier Siege haben die Niedergrafschafterinnen in der Vorbereitung auf diese Partien hart und fokussiert gearbeitet. „Im Training sah es sehr gut aus. Wenn wir da anknüpfen können, mache ich mir wenig Sorgen“, sagt Lehmann und nickt sogar einen etwas martialischen Begriff ab: „Ja“, so der Coach, sein Team sei durchaus im Kampfmodus.

Was mit einer Willensleistung vollbracht werden kann, haben die Volleyballerinnen von Blau-Weiß Dingden den Emlichheimerinnen zuletzt vorgemacht. Beim 3:0-Erfolg in der Vechtetalhalle schwangen sich die Gäste über kämpferisches Auftreten zu ihrer besten Saisonleistung auf. „Wir haben im Training darüber gesprochen“, sagt der SCU-Trainer – und fügt hinzu: „Wir müssen konzentrierter und kämpferischer auftreten.“

In personeller Hinsicht brauchen sich die SCU-Verantwortlichen keine großen Sorgen zu machen. „Es müssten alle Spielerinnen dabei sein“, sagt Lehmann. Er hat nicht nur das Auftreten seines Teams gegen Dingden, sondern auch das Hinspiel gegen Borken analysiert, das die Skurios Volleys in drei Sätzen für sich entscheiden konnten. „Wir wissen, warum sie im Hinspiel klar gewonnen haben und müssen nun das geeignete Gegenmittel finden“, sagt der SCU-Trainer.

Ein Kraftproblem sieht der Coach auf sein Team nicht zukommen, auch wenn dieses am Sonnabend und Sonntag innerhalb von etwa 20 Stunden gleich zwei Mal gefordert ist. Auf die Vormittagseinheit am Sonntag vor einem Heimspiel werden die Emlichheimerinnen nach dem Einsatz in Borken allerdings verzichten. Die Voraussetzung für ein erfolgreiches Wochenende beschreibt der Trainer so: „Wir müssen auf dem höchsten Level spielen.“