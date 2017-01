SC Union startet mit Doppelspieltag

Sechs Wochen nach dem letzten Pflichtspiel geht es für die Emlichheimer Volleyballerinnen erstmals wieder um Zweitliga-Punkte. Am Sonnabend geht es zum Derby beim VfL Oythe, am Sonntag ist BW Dingden zu Gast.

gn Emlichheim. Mit Verspätung startet der SC Union ins neue Jahr. Und nachdem Pia Timmer erfolgreich von ihrem Abstecher zur U18-Nationalmannschaft zurück ist und mit dem Nachwuchs des Deutschen Volleyballverbands das Ticket zur Europameisterschaft gelöst hat, steht den Emlichheimerinnen in der 2. Bundesliga gleich die Herausforderung eines Doppelspieltags bevor. Nach einer sechswöchigen Pause bekommt es die Mannschaft von Trainer Michael Lehmann mit jenen Mannschaften zu tun, die auch in den letzten Spielen 2016 die Gegner waren. Heute ist der SCU beim VfL Oythe (17 Uhr, Gymnasium Antonianum Vechta) zu Gast, dem Anfang Dezember beim 2:3 in der Vechtetalhalle ein Punkt abgeknöpft wurde; Sonntag tritt der SV Blau-Weiß Dingden in Emlichheim an (16 Uhr), gegen den zum Jahresabschluss ein 3:2-Auswärtssieg gelang.

Gegen den von der ehemaligen SCU-Trainerin Danuta Brinkmann gecoachten VfL Oythe wartet der SC Union mittlerweile seit einer kleinen Ewigkeit auf einen Sieg. „So dicht waren wir gegen Oythe lange nicht mehr dran“, war Lehmann daher nach der Tiebreak-Niederlage im Hinspiel alles andere als unzufrieden. Ob am Samstag beim Tabellenvierten ein Sieg drinsitzt? Die Gastgeberinnen zeigten sich zuletzt allerdings anfällig, gewannen nur eines der letzten vier Spiele: Dem 3:0-Heimerfolg gegen Borken stehen Niederlagen gegen Leverkusen (0:3) sowie in Hamburg (0:3) und Berlin gegen Köpenick II (1:3) gegenüber.

Geht es gegen den Weser-Ems-Rivalen Oythe immer auch ums Prestige, ist das Spiel gegen Dingden mit Blick auf die Tabelle doch von größerer Bedeutung für den SCU. Mit 21 Punkten aus 14 Spielen rangiert die Mannschaft von Trainer Olaf Betting als Sechster im gesicherten Tabellen-Mittelfeld und damit in einer Region, in die auch die Emlichheimerinnen streben, die mit 15 Punkten aus zwölf Spielen Platz zehn belegen. Auch die Westdeutschen sind bereits am Sonnabend gegen VT Hamburg gefordert. Drei Punkte aus beiden Spielen sind Bettings Minimalziel, der sich nach dem Gesetz der Serie am Sonntag in Emlichheim im Vorteil sieht. Denn: In bislang drei Zweitliga-Duellen mit dem SCU hat sich immer der Gast durchgesetzt. „Demnach sollten wir also wieder dran sein“, sagt Dingdens Trainer.