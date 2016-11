SC Union und die Sorgen im Zuspiel

how Emlichheim. Vor zwei Wochen hat es auch den amtierenden Zweitliga-Meister erwischt: Die Volleyballerinnen des TSV Bayer Leverkusen, die nach dem Titelgewinn wie gewohnt auf den Aufstieg in die Bundesliga verzichtet hatten, kassierten am siebten Spieltag dieser Saison ihre erste Niederlage, daheim mit 2:3 im Derby gegen die Sporthochschule Köln. „Gegen Köln“, sagt Michael Lehmann, der Trainer des SC Union Emlichheim, „gegen Köln darf man mal verlieren.“ Und deshalb hofft er vor dem Punktspiel am Sonnabend (19.30 Uhr) in der Ostermann-Arena nahe des Fußballstadions gar nicht erst auf mögliche Formschwächen beim Werksklub: „Da werden wir wenig zu melden haben. Es wird wohl ein Spiel werden, bei dem wir viel lernen können.“

Seit Jahren gehören die Leverkusenerinnen regelmäßig zu den Spitzenteams in der Nord-Staffel der 2. Liga, seit Jahren wartet der SC Union gegen sie auf einen Sieg. „Bayer hat nicht nur sechs gute Spielerinnen, sondern hat den gesamten Kader stark besetzt“, weiß Lehmann. Und so kann Leverkusens Trainer Zhou Zhong Yu auch dann noch eine starke Mannschaft aufs Feld schicken, wenn etwa mit Ivana Bradara, Ruth Scheuvens und Laura Walsh krankheits- und verletzungsbedingt gleich drei Leistungsträgerinnen ausfallen. Wie zuletzt in Gladbeck. Die nur mit neun Spielerinnen angetretene Bayer-Truppe lag zwar 0:2 nach Sätzen hinten, drehte aber noch die Partie, siegte 3:2 und bleibt dem Tabellenführer aus Köln auf den Fersen.

Wer beim SC Union die Regie führt, stand am Freitag noch nicht fest. Stamm-Zuspielerin Jolanta Kelner fehlte krankheitsbedingt in den letzten Trainingseinheiten, auch Zoe Konjer plagt sich mit einem Magen-Darm-Virus. Bliebe Sarah Kuipers. „Ich hoffe, dass zumindest eine zweite Zuspielerin rechtzeitig fit wird“, sagt Lehmann. In Leverkusen nicht dabei ist Lisanne Masselink.

