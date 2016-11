SC Union verliert 1:3 in Köpenick

Berlin. Im achten Saisonspiel haben die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim ihre fünfte Niederlage kassiert: Beim Köpenicker SC II unterlagen sie am Sonnabend mit 1:3 (25:22, 23:25, 16:25, 21:25) und müssen den Gegner aus Berlin in der Tabelle an sich vorbeiziehen lassen. Am kommenden Sonntag, 20. November, ist der USC Münster II um 16 Uhr zu Gast in der Vechtetalhalle.

In der Sporthalle an der Hämmerlingstraße in Berlin liefen die Emlichheimerinnen zunächst einem Rückstand hinterher, drehten bei 18:20 mit drei Punkten in Folge aber den Satz. Über 21:20 zogen sie über 23:21 auf 25:22 davon. Auch im zweiten Durchgang fiel die Entscheidung erst in der Schlussphase: Bei 18:18 hatte der SC Union noch gute Chancen auf den Gewinn des zweiten Satzes, der bereits zu einem Punktgewinn gereicht hätte. Doch diesmal setzten sich die Köpenickerinnen im Endkampf knapp mit 25:23 durch. Nach dem Satzausgleich drehten die Gastgeberinnen allerdings auf, lagen im dritten Abschnitt deutlich mit 20:12 in Führung und siegten sicher mit 25:16.

Spannender verlief da wieder der vierte Satz, in dem die KSC-Reserve zwar 8:5, 12:11 und 19:16 führte, die Emlicheimerinnen sie aber nie abschütteln ließen. Bei 19:19 glichen sie sogar noch einmal aus. Dann aber machten die Berlinerinnen drei Punkte in Folge und sorgten damit für eine Vorentscheidung. Diesen Vorsprung ließen sie sich nicht mehr nehmen und holten sich nach dem 25:21-Satzgewinn alle drei Punkte.