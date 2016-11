SC Union zeigt große Moral

Emlichheim. Die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim haben im Heimspiel gegen den USC Münster II große Moral bewiesen, bei einer 2:3 (24:26, 15:25, 25:21, 26:24, 16:18)-Niederlage am Ende aber „nur“ einen Punkt verbucht. SCU-Trainer Michael Lehmann war mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden, zumal sie nach einem 0:2-Satzrückstand und einem 13:18-Zwischenstand im vierten Durchgang jeweils zurückgekommen war. Was den Coach der Gastgeberinnen allerdings wurmte, waren einige Schiedsrichter-Entscheidungen – und damit meinte Lehmann nicht allein die ärgerlichste beim Matchball im Tiebreak für den SC Union. Was war passiert? Die erste Schiedsrichterin hatte bereits auf Punkt für den SCU und damit Matchgewinn für Emlichheim entschieden, das aber umgehend revidiert, weil die Kollegin offenbar eine Netzberührung von Evann Slaughter gesehen hatte. Der Jubel verstummte also schnell wieder – und Münster machte die nächsten drei Punkte zum Matchgewinn.

„Ich ziehe den Hut vor meiner Mannschaft, alle haben super gespielt und gekämpft“, sagte Lehmann nach dem mehr als zweieinhalbstündigen Volleyball-Krimi. Die Gastgeberinnen hatten im ersten Durchgang zwei Satzbälle, die aber ungenutzt blieben. Vielmehr nutzte Münster seinen ersten Satzball zum 26:24. Die Gäste traten in Emlichheim wie erwartet mit vier ehemaligen Erstliga-Spielerinnen an. „Sie sind sehr kostbar für uns. Wir brauchen ihre Erfahrung. Sie bringen bei uns Lockerheit und Ruhe rein“, sagte USC-Coach Christian Wolf, der das Quartett aber fast nie zeitgleich aufs Feld beorderte.

Die Gäste, bei denen Luisa Keller als wertvollste Spielerin ausgezeichnet wurde (beim SCU war es Lona Volkers), dominierten den zweiten Durchgang von Beginn an und verbuchten diesen Abschnitt deutlich mit 25:15. Der SCU hielt nun aber stark dagegen und ließ sich auch nicht aus dem Konzept bringen, als Münster im dritten Satz zwischenzeitlich auf 11:12 verkürzte. Dieser Durchgang ging mit 25:21 an die Emlichheimerinnen, die im vierten Abschnitt ein Auf und Ab erlebten: Nach einer 7:3-Führung gerieten die Gastgeberinnen mit 13:18 in Rückstand, um dann beim 21:21 wieder gleichauf zu liegen. Als das Team von Lehmann dann seinen zweiten Satzball zum 26:24 genutzt hatte, ging es quasi bei Null los; beide Mannschaften hatten einen Zähler sicher. „Die Mannschaft hat eine tolle Moral bewiesen“, lobte SCU-Manager Heino Konjer die Gastgeberinnen für ihr Comeback im Spiel, zu dem auch einige der Youngster beitrugen.

Auch im Tiebreak ging es hin und her: Zunächst lag der SCU mit 1:4 hinten, führte wenig später aber mit 10:7. Beim 13:11 waren die Gastgeberinnen dann nur noch zwei Zähler vom Matchgewinn entfernt, sie mussten dann aber zwei Matchbälle abwehren (13:14, 14:15), ehe sie beim 16:15 ihrerseits die Chance hatten, den Sieg einzutüten. Der Rest ist bekannt: Der vermeintliche Punkt für die Emlichheimerinnen beim Matchball zählte nicht – und wenig später nutzten die Gäste ihre dritte Möglichkeit zum Matchgewinn.