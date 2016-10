dpa Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 hat seine ersten Punkte in der neuen Bundesligasaison eingefahren. Nach dem historischen Fehlstart mit fünf Niederlagen in Serie gelang dem Team von Trainer Markus Weinzierl ein klarer 4:0-Sieg über Borussia Mönchengladbach. Die abschlussschwachen Gladbacher verpassten den möglichen Sprung auf Rang zwei in der deutschen Fußball-Eliteliga.