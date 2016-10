Schalke in Europa League weiter erfolgreich: 1:0-Sieg in Krasnodar

dpa Krasnodar. Der FC Schalke 04 bleibt in der Europa League auf direktem Weg in Richtung Zwischenrunde. Der in der Fußball-Bundesliga extrem schwach gestartete Revierclub siegte mit 1:0 bei FK Krasnodar. Der Ukrainer Jewgeni Konopljanka sorgte mit seinem Treffer für den dritten Sieg im dritten Gruppenspiel der Schalker in dieser Europa-League-Saison. Mit dem Sieg im Top-Duell gegen die zuvor ebenfalls noch ungeschlagenen Russen übernahm Schalke die Tabellenführung vor Kransodar und hat nun beste Chancen, erneut in die K.o.-Runde einziehen.