Schalkes Heimserie reißt mit 0:1 gegen Leverkusen

dpa Gelsenkirchen. Die Heim-Siegesserie des FC Schalke 04 ist gerissen. Nach fast 90-minütiger Unterzahl verloren die Gelsenkirchener 0:1 gegen Bayer Leverkusen und kassierten nach vier Heimsiegen in der Bundesliga wieder eine Niederlage. Stefan Kießling erzielte in der 89. Minute das Leverkusener Siegtor. Wegen einer Notbremse hatte Abwehrchef Naldo schon in der vierten Minute die Rote Karte gesehen. Danach überzeugten die dezimierten Schalker zwar kämpferisch, konnten ihre wenigen Chancen aber nicht nutzen.