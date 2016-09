„Schatzsuche“ in der Gesundheitsregion

Die zweite Gesundheitskonferenz ging am Freitag in der Grafschaft über die Bühne. Auf dem Gesundheitsmarkt präsentierten sich mehr als 50 Aussteller.

Nordhorn. Gesund leben können und medizinisch gut versorgt sein in allen Lebensphasen sollen die Menschen in der Gesundheitsregion Grafschaft Bentheim. Eine gute Vernetzung der unterschiedlichen Anbieter sowie verschiedene neue Projekte sollen das gewährleisten, wie bei der Gesundheitskonferenz am Freitag zum Ausdruck kam. Vor gut einem Jahr reihte sich die Grafschaft ein in den Reigen aus mittlerweile 31 Gesundheitsregionen in Niedersachsen. Seitdem hat sich durch das Mitwirken zahlreicher Bürger einiges getan. Am Freitag trafen sich die Akteure erneut und blickten bei der zweiten Gesundheitskonferenz auf das Erreichte. Zum breit gefächerten Austausch gehörte auch ein großer Gesundheitsmarkt.

Engagement wird seit 2014 vom Land gefördert

Hinter dem Konzept der Gesundheitsregion steckt das Anliegen, „Akteure aus dem Gesundheitsbereich auf lokaler Ebene stärker zu vernetzen, um gemeinsam bedarfsgerechte Lösungen für die Zukunft zu entwickeln“. Das Engagement wird seit 2014 vom Land gefördert. Zur Umsetzung gehören eine zentrale Steuergruppe aus 25 Experten unter Vorsitz des Landrats sowie mehrere Arbeitsgruppen, aus denen heraus mehrere Projekte entstehen. Diese untergliedern sich im Landkreis in die Leitthemen „Gesund aufwachsen“, „Medizinisch und menschlich gut versorgt“ und „Gesund alt und gepflegt werden“. Für die Aktionen können Förderanträge beim Land gestellt werden.

Zum Mosaik der Handlungsfelder gehört die jährliche Gesundheitskonferenz, die diesmal im Nordhorner Sporthostel „MoveInn“ unter dem Motto „Schatzsuche Gesundheit“ über die Bühne ging. Moderiert wurde sie von Thomas Altgeld, Geschäftsführer der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen. „Wer gesund ist, hat 1000 Wünsche, wer krank ist nur noch einen“, leitete Landrat Friedrich Kethorn als Vorsitzender der Gesundheitsregion in die Thematik ein. Er betonte den Mehrwert, der angesichts der Vielfalt an Einrichtungen durch eine gute Vernetzung entstehe.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Daniela De Ridder lobte das „tolle Konzept“ und unterstrich, dass der Wunsch „Viel Gesundheit“ nicht nur auf Grußkarten geschrieben, sondern auch an sich selbst gerichtet werden sollte: „Sport und Prävention betreffen uns alle.“ Bundestagskollege Albert Stegemann (CDU) berichtete, er habe im Ausschuss „Arbeit und Soziales“ viel mit diesem Themenfeld zu tun. Er rief dazu auf, „alle Potenziale zu nutzen, um effizienter zu werden“.

Annegret Hölscher, Leiterin der Gesundheitsregion, und Michael Motzek, Leiter des Fachbereichs „Soziales und Gesundheit“ beim Landkreis, stellten vor, was mehr als 200 beteiligte Grafschafter in den verschiedenen Arbeitsgruppen bislang auf die Beine gestellt haben. Die Planungen umfassen zahlreiche Projekte, darunter eine Multiplikatoren-Schulung zur Ernährung, die Begleitung von Menschen mit psychischer und seelischer Beeinträchtigung, Gesundheitskurse für Migranten sowie eine Smartphone-App für Barrierefreiheit, mit welcher öffentliche Gebäude in der Grafschaft nach ausgewählten Kriterien beurteilt werden.

Mehr als 50 Aussteller

Beim anschließenden Gesundheitsmarkt konnten die Teilnehmer und Besucher der Konferenz einen Eindruck von der breiten Angebotspalette in der Grafschaft erhaschen: Mehr als 50 Aussteller, darunter Krankenkassen und Vertreter aus den Bereichen Sport, Pflege, Medizin und Selbsthilfe, präsentierten sich und informierten über ihre Arbeit. An Expertentischen kam es zum fachlichen Austausch. Der Tenor der Konferenz: In Sachen Gesundheit ist die Grafschaft Bentheim gut aufgestellt. An der bisherigen gemeinsamen Arbeit will man festhalten und im Gespräch bleiben, um die Ziele der Gesundheitsregion weiter zu verwirklichen.