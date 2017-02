„Schellack-Sextett“ feiert umjubelte Premiere

Emlichheim. 24 Standards aus vergangenen Zeiten (tatsächlich entstanden die Lieder zwischen 1905 und 1992) erklangen am Sonnabend und Sonntag im Laufe des Abends im Haus Ringerbrüggen in Emlichheim, und es gelang den Musikern in besonderer Weise, das Publikum nicht nur zu begeistern, sondern es ständig einzubeziehen. Das war in erster Linie der gewinnenden Conférence von Heinz Rohlfs zu verdanken, der als Leadsänger der Gruppe sofort ein Gemeinschaftsgefühl mit den Zuhörern erzeugte und sie alsbald erfolgreich zum Mitsingen aufforderte. Seinen Frack musste er freilich schon nach zwei Titeln ablegen, so gut entwickelten sich Stimmung und Temperatur im Saal.

Außer dem Sänger Rohlfs, der auch Kastagnetten einsetzte und bei „Somewhere over the Rainbow“ Akkordeon spielte, besteht die Gruppe aus Heinz-Josef Bausen (Klavier), Sabine Kluge (Geige und Gesang), Dieter Linnenbaum (Kontrabass), Klaus Hölscher (Schlagzeug) und Jürgen Huth (Gitarre). Die Instrumentalisten zeigten ihr Können bereits in der Eröffnung des Abends mit Paul Whitemans „Original Charleston“ und setzten das zwei Stunden lang bruchlos fort. Fein abgestimmt war die Begleitung durch die drei Rhythmiker. Die Seele der Arrangements bildete Bausen am Keyboard, der jeweils mit wenigen Takten den Charakter der Titel hervorrief und gelegentlich auch als zweiter Sänger mitwirkte. Kluge schuf mit der Geige zusätzliche Klangfarben, musizierte schöne Soli und duettierte etwa bei „Du und ich im Mondenschein“ aufs Feinste mit Rohlfs.

Bildergalerie Schellack-Sextett feiert Premiere Bild / Bild kaufen Foto: Meppelink

In jeden Titel des Abends führte Heinz Rohlfs kurz ein. Häufig ließ er dabei nach wenigen Hinweisen das folgende Lied vom Publikum erraten. Was fast immer klappte. Und so öffnete sich ein ganzer Kosmos vergangener Unterhaltungsmusik, die, wie die Stimmung im Saal zeigte, nicht nur bei der älteren Generation noch lebendig ist. Tolle Melodien, witzige wie sentimentale Texte, geistvolle Arrangements haben diese Lieder bis heute weiter wirken lassen. Sie erzeugen aber zugleich auch Wehmut. Aus unterschiedlichen Gründen. Nicht nur, weil ihre Welt und damit ihr Flair vergangen ist und weil heutige Popmusik so ganz anders ist. Sondern, und auch das deutete Rohlfs gelegentlich an, weil sie in einer Zeit erklangen, die für viele Menschen mit Not und Leid verbunden waren. Texter und Komponisten von „Eine Nacht in Monte Carlo“ oder „Veronika, der Lenz ist da“, mussten als Juden Deutschland nach 1933 verlassen. Der Texter zum herrlichen Tango „Oh, Donna Clara“ (von dem man übrigens gern auch die weiteren Strophen gehört hätte), Bedrich Löhner, wurde in Auschwitz ermordet. Und Hits wie „Bel ami“, oder „Ich tanze mit dir in den Himmel hinein“ wurden durch den Tonfilm populär, der in der dunklen Nazizeit eine heile Welt vorspiegelte. „Wir machen Musik“ entstand 1942 auf dem Höhepunkt des Kriegs.

Zugabe kam direkt

Da die Zuhörer auf 21 Lieder begeistert reagiert hatten, kündigte Rohlfs die Zugaben direkt an, ohne auf die Aufforderung aus dem Publikum zu warten. Aber natürlich hatte er damit den Nerv der Zuhörer getroffen. Die Zugaben beschloss Max Raabes Reverenz an die Zwanziger Jahre „Kein Schwein ruft mich an“. Das Schellack-Sextett“ habe 200 Lieder im Repertoire. Wir hoffen auf ein Wiedersehen.