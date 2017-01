Schlägerei vor Nordhorner Diskothek

gn Nordhorn. Ein Unbekannter hat am Sonntagmorgen gegen 04.30 Uhr einen jungen Mann vor einer Diskothek in Nordhorn geschlagen, teilte die Polizei am Montag mit. Vor dem Eingangsbereich des Abacco am Hüsemanns Esch soll der unbekannte Täter mit der Faust gegen den Kopf des 28-jährigen aus Nordhorn geschlagen haben. Der Mann wurde dadurch am Kopf verletzt.

Bei dem Täter soll es sich um einen Mann Mitte 20 handeln, der zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß sein und eine athletische Figur haben soll. Weitere Details sind derzeit nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Hergang und zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.