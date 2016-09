Schlank und gesund mit F.R.E.D

Am 11. Oktober startet im Vereinsheim des FC Schüttorf 09 der letzte F.R.E.D-Kurs für dieses Jahr. Fünf Wochen, dienstags jeweils von 18.30 Uhr bis 20 Uhr, leitet F.R.E.D-Coach Silke Averbeck die Kursabende.

gn Schüttorf. . Weitere Termine sind im Oktober bei Alemannia Salzbergen, Dr. Athai in Lohne und beim SV Veldhausen. Bereits über 6000 zufriedene Teilnehmer zwischen Papenburg und Münster verloren in 4 Kurswochen durchschnittlich ein bis zwei Hosengrößen. Die Teilnehmer lernen, sich gesund zu ernähren und schlank zu denken. Denn die Problemzone Nr. 1 ist nicht „Bauch-Bei-ne-Po“ sondern der „Kopf“. Es muss „klick“ machen. So wie bei Angelika (Bild), 49-jährige Gastronomin aus Rheine. Sie war bei F.R.E.D.-Coach Silke und berichtet: „Ich bin im Februar mit Größe 46 gestartet und hatte bereits im April zwei Konfektionsgrößen weniger. Alle Abnahmeversuche vor F.R.E.D. endeten bei mir mit ,Jojo‘.“ Die AOK Emsland/Grafschaft unterstützt ihre Versicherten mit einem Zuschuss. Infos und Anmeldung unter www.schlankmitfred.de oder www.gesundmitfred.de.