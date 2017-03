Schleifmaschine fängt Feuer

Bild 1 / 3 Zur Brandstelle mussten 100 Meter Schlauch gelegt werden. Foto: Feuerwehr Neuenhaus

Mit Wärmebildkamera und Atemschutzgeräten kontrolliert ein Trupp die Anlage. Foto: Feuerwehr Neuenhaus

Um Glutnester zu finden, wurden Teile der Anlage geöffnet. Foto: Feuerwehr Neuenhaus

Immer wieder entpuppen sich ausgelöste Brandmeldeanlagen als Fehlalarme – nicht so am Mittwochvormittag in Neuenhaus. Es brannte in einem metallverarbeitenden Betrieb.