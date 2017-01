Schnee und Glätte auch in den kommenden Tagen

is Nordhorn / Lohne. Passend zum Neuen Jahr hat der Winter sich kurzfristig blicken lassen. Ganz wie es der Wetterdienst vorhergesagt hatte, setzte am frühen Abend bei Temperaturen um den Gefrierpunkt Eisregen ein, der in der gesamten Grafschaft und im nördlichen Emsland in leichten Schneefall überging. Es dauerte nicht lange, da waren über Facebook, Whatsapp und Twitter die ersten Schneefotos hochgeladen und viele Grafschafter freuten sich, „dass es endlich schneit“. Zu jenen, die die ersten Schneeflocken begeistert begrüßt haben, gehört GN-Leserin Yvonne Walter-Peuyn aus Nordhorn, die der GN-Redaktion vom wahrscheinlich ersten Schneemann des Jahres 2017 in der Grafschaft Bentheim über Facebook ein Foto geschickt hat. Doch das Leben des Schneemanns dürfte nur kurz währen, denn bereits in den Morgenstunden des Montags stiegen die Außentemperaturen wieder in den Plusbereich.

Die Kehrseite des Winterintermezzos bekamen die Autofahrer, Winterteams der verschiedenen Bauhöfe und Straßenmeistereien oder auch die Zeitungsboten der Grafschafter Nachrichten zu spüren, die am ganz frühen Montagmorgen die druckfrische GN zu den Abonnenten gebracht haben.

In den nächsten Tagen werden die Temperaturen zwischen dem Gefrierpunkt und leichten Plusgraden schwanken. Es kann immer wieder zu Glätte kommen, warnt der Deutsche Wetterdienst.