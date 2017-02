Schnelleres Internet für Bad Bentheim

Bad Bentheim. Der Ausbau des schnellen Breitbandinternets in Bad Bentheim geht voran. Die EWE hat in der Burgstadt vier weitere Kabelverzweiger mit eigener Technik erschlossen, die Erschließung dreier weiterer Kabelverzweiger steht unmittelbar bevor. Das teilten Bürgermeister Dr. Volker Pannen, Andreas Niehues (EWE) und Patrick Schumacher (EWE-Vertriebspartner) bei einem Pressetermin am Mittwoch mit. An den Verzweigern sind die einzelnen Teilnehmeranschlussleitungen der jeweiligen Haushalte gebündelt. Die Glasfaserkabel werden an den Kabelverzweiger herangeführt. In Kombination mit der Zusatztechnologie Vectoring sollen Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s erreicht werden. Zusammen mit den zuvor schon in Bad Bentheim erschlossenen 1400 Haushalten können dann mehr als 2500 Haushalte schnelles Internet nutzen. „Dadurch nutzen wir die Chance, Bad Bentheim sowohl für gewerbliche als auch für private Internetnutzer ansprechend zu machen“, sagte Volker Pannen.

Landgemeinden

Die Bad Bentheimer haben also Grund zur Freude, in den Landgemeinden sieht es dagegen noch anders aus. Große Probleme mit schnellen Internetgeschwindigkeiten gibt es beispielsweise in Bardel. Volker Pannen weiß um die Problematik. „Insbesondere das Missionsgymnasium ist natürlich auf schnelles Internet angewiesen. Darüber werden wir auch mit der Deutschen Glasfaser sprechen, wenn wir hier demnächst zusammensitzen“, sagt Bad Bentheims Bürgermeister. Mitte Februar soll es Gespräche geben. Noch in diesem Jahr, so hofft Volker Pannen, sollen auch die Landgemeinden mit schnellem Internet versorgt werden.

Entscheidung für Gildehaus

Die Deutsche Glasfaser Netz Entwicklungs GmbH hatte in Gildehaus eine Nachfragebündelung vorgenommen. Zum Ausbau des Glasfasernetzes müssen 40 Prozent von rund 1000 Haushalten das Angebot der Firma verbindlich buchen. Der Stichtag, bis zu dem sich die Gildehauser für oder gegen das Angebot der Firma entscheiden mussten, war eigentlich bereits im Oktober. Da die Nachfrage aber noch nicht erreicht wurde, war der Stichtag auf den 31. Januar verschoben worden. „Bis gestern waren die Mitarbeiter der Deutschen Glasfaser noch unterwegs“, sagte Volker Pannen am Mittwoch.

„Wir werden für die Auswertung rund eine Woche benötigen“, sagte Jan van Veldhuizen, Regionalleiter Niedersachsen der Deutsche Glasfaser auf GN-Anfrage. „Ich bin aber sehr positiv gestimmt.“