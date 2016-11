Schröder und Zipser mit Siegen - Schröder: „Spezielles Team“

Mehr aus diesem Ressort

Die deutschen Handballer feiern zum Auftakt der EM-Qualifikation einen klaren Sieg gegen Portugal. Vor allem Torwart Wolff glänzt an seiner alten Wirkungsstätte. Unterdessen sucht der DHB schon nach einem Nachfolger für Bundestrainer Sigurdsson. mehr...

Borussia Dortmund hat im Champions-League-Heimspiel am Mittwoch gegen Sporting Lissabon überraschend auf den Einsatz von Pierre-Emerick Aubameyang verzichtet. Wie der Fußball-Bundesligist bestätigte, fehlt der Torjäger aus „internen Gründen“. mehr...

Die zweite Karriere von Tim Wiese startet: Als Wrestler unter dem Kampfnamen „The Machine“ feiert der einstige Fußball-Nationalspieler sein Debüt. Mit markigen Sprüchen stimmte er sich auf das Event in München ein. Er kann das Ende seiner Arbeitslosigkeit kaum erwarten. mehr...

Vorentscheidung verpasst, Elfmeter, Rote Karte, Gegentreffer - es lief nicht alles rund für Gladbach in der Champions League. Doch für den dritten Platz könnte es am Ende reichen. mehr...

Der neue, so gut wie fixe Millionenvertrag scheint Torjäger Lewandowski zu beflügeln. Der Pole schießt die Bayern im Alleingang ins Achtelfinale und stiehlt Heimkehrer Robben in Eindhoven die Show. Der Boss formuliert in der Nacht gleich ein neues Etappenziel. mehr...