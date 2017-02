Schüler bekommt für herrenlosen Hund frei

Ein Jack-Russell-Rüde wurde kürzlich ins Tierheim Schwartenpohl gebracht. Der kleine Streuner hatte in den Gewerblichen Berufsbildenden Schulen in Nordhorn die Chance auf ein warmes Plätzchen ergriffen.

Schwartenpohl/Nordhorn. Einer der Hausmeister schloss morgens gerade die Türen des Schulgebäudes auf, und staunte nicht schlecht, als ein Jack Russell Terrier an ihm vorbei ins Warme flitzte. „Ich habe damit nichts zu tun“ – war die erste etwas überraschte Reaktion. Ganz anders dagegen ein Schüler der GBS, der den quirligen kleinen Kerl im Schulgebäude entdeckte, sich sofort seiner annahm und ihn mit in den Unterricht nahm.

Dessen Lehrerin war über den spontanen Klassenzuwachs nicht begeistert. Sie zeigte aber ein Herz für Tiere und beurlaubte den Schüler, damit dieser im nahegelegenen Zoofachgeschäft Halsband und Leine für den äußerlich recht gepflegten Streuner besorgen und diesen erst einmal mit nach Hause nehmen konnte.

Hund hört gut auf Kommandos

Die Mutter des Nordhorner Schülers rief am frühen Nachmittag sofort beim Ordnungsamt, der Nordhorner Polizei und mehreren Tierärzten in der Kreisstadt an – doch vergebens. Niemand hatte den kleinen Racker als vermisst gemeldet. So landete der Hund noch am selben Tag im Tierheim Schwartenpohl, wo er von der 1. Vorsitzenden Christine Tille sofort untersucht wurde.

„Er machte auf den ersten Blick einen relativ gepflegten Eindruck, wenn auch die Krallen ein wenig lang waren und wir vermehrten Zahnstein feststellen konnten“, sagte Christine Tille im GN-Gespräch. „Er hört sehr gut auf klassische Kommandos wie ,Sitz‘ oder ,Platz‘ und wurde offensichtlich darauf geschult“, ist sich Hunde-Expertin Tille sicher, dass der Jack-Russell-Rüde noch vor nicht allzulanger Zeit ein gutes Zuhause gehabt haben muss.

Neue Besitzer gesucht

„Wir nennen ihn hier alle ,Buddy‘ – auf diesen Namen hört er besonders gut“, verrät die 1. Vorsitzende des Tierheims Schwartenpohl. Deren fünfjährige Tochter Lotta freut sich über den kinderlieben Spielkameraden, der ihr nicht von der Seite weicht. Lotta Tille führt den Fundhund zurzeit regelmäßig an der Leine aus – begleitet von Praktikant Lucas (15), Schüler des Nordhorner Gymnasiums. Die Fünfjährige tollt mit dem Rüden herum und passt besonders gut auf ihren „Buddy“ auf, weiß aber längst, dass ihr vierbeiniger Kumpel nicht für immer im Tierheim Schwartenpohl bleiben wird.

„Die vorgeschriebene Zehn-Tage-Frist ist mittlerweile abgelaufen, jetzt kann der Hund direkt an geeignete Interessenten vermittelt werden – mit der Einschränkung, dass der frühere Besitzer noch ein halbes Jahr Zeit hat, seine Ansprüche nachzuweisen und geltend zu machen“, berichtet Christine Tille den GN. Das komme aber erfahrungsgemäß nur sehr selten vor, fügt Tille hinzu und ermuntert Grafschafter Tierfreunde, die „Buddy“ ein neues und gutes Umfeld bieten wollen, sich jetzt schon bei ihr zu melden.

Das Tierheim Schwartenpohl ist montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 13 Uhr und sonnabends und sonntags von 9 bis 17 Uhr geöffnet und zu den angegebenen Zeiten unter Telefon 05925 9495833 erreichbar.