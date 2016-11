Schüler üben mit Mentoren spielerisch Deutsch

Viel Spaß am Lesenlernen haben Kinder in der Grafschaft, die von Leselernhelfern unterstützt werden. Die Redaktion der GN-Kinderseite hat sich informiert.

Nordhorn. Kinder haben ganz unterschiedliche Talente. Manche Dinge können sie richtig gut, und an anderen Stellen brauchen sie noch etwas Unterstützung. Um topfit im Umgang mit der deutschen Sprache zu werden, gibt es die Leselernhelfer des Vereins Mentor.

Lena geht in die zweite Klasse an der EMA-Schule in Nordhorn. Täglich besucht sie zusammen mit ihren Schulkameraden den Unterricht. Doch in einer Stunde in der Woche dreht sich alles nur um sie: Dann trifft sie sich mit ihrem Mentor und übt mit ihm gemeinsam die deutsche Sprache. Die Mentoren sind Leselernhelfer, also Männer und Frauen, die Kindern ihre Unterstützung beim Lernen anbieten.

Wenn Lena sich mit ihrem Mentor trifft, wird allerdings nicht nur gelesen. Es gibt Würfel- und Wortspiele, Bilderrätsel und vieles mehr. „Das macht Spaß“, sagt die siebenjährige Schülerin. Seit Anfang des Schuljahres, also seit mehr als zwei Monaten, ist Lena dabei. Das Lesen klappt sogar schon etwas besser, erzählt sie. In ihrem Lesebuch hat sie bereits spannende Geschichten entdeckt. Auch aus der Schulbücherei hat sie sich schon ein Buch ausgeliehen.

Verein Mentor in der Grafschaft Bentheim

Mehr als 260 Leselernhelfer gehören zum Verein Mentor in der Grafschaft Bentheim. Zwischen dem Verein und den Schulen gibt es eine gute Zusammenarbeit, so auch mit der EMA-Schule. Die Helfer arbeiten ehrenamtlich: Das heißt, sie werden für ihre Unterstützung nicht bezahlt. Ihnen bereitet es einfach Freude, Kindern zu helfen. Einer der Mentoren, der auch an der EMA-Schule tätig ist, heißt Rolf Huy. „Man muss die Kinder begeistern, sie sollen freiwillig kommen“, sagt er. Zwischen dem Helfer und dem Schüler herrscht ein großes Vertrauen. Ganz ohne Druck sollen die Kinder den Spaß am Lesen entdecken und fit werden im Umgang mit der deutschen Sprache. Wenn es dann erste Erfolge gibt, freuen sich der Mentor und der Schüler gleichermaßen.

Auch weiterhin sucht der Verein Freiwillige, die Kindern wie Lena ihre Unterstützung anbieten möchten. Informationen für alle Erwachsenen, die daran interessiert sind, gibt es im Internet unter www.mentor-grafschaft-bentheim.de, per E-Mail an info@mentor-grafschaft-bentheim.de sowie unter der Telefonnummer 05921 7272433.

