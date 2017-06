Schüler zeigen Projektarbeiten aus IT und Technik

Die Gewerblichen Berufsbildenden Schulen in Nordhorn laden zur Technik- und IT-Messe ein. Am Mittwoch, 7. Juni, sind von 15 bis 20 Uhr Technikbegeisterte zu dieser spannenden Veranstaltung willkommen.

gn Nordhorn. Besonders wertvoll ist die Messe für Schülerinnen und Schüler bis zur Klasse 10, die sich für einen weiteren schulischen Werdegang im Bereich Technik interessieren. Sie erhalten einen sehr guten Einblick, wie praktisch und lehrreich der Weg zur Allgemeinen Hochschulreife (Abitur) an den GBS gestaltet ist.

Auf der Messe werden die Schülerinnen und Schüler des Beruflichen Gymnasiums Technik der Öffentlichkeit ihre diesjährigen Projektarbeiten vorstellen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Schüler auch mit aktuellsten Hightech-Produkten keinerlei Berührungsängste haben und diese spielend für ihre Zwecke einsetzen.

So erwarten die Besucher unter anderem selbstgebaute Fahrzeuge: ein Fitnessmobil mit Ruderantrieb, ein „Pilsmobil“ mit einer Bierkiste als Chassis und Rasenmähermotor sowie ein selbstgebautes „Slingshot“-Quad mit Motorradmotor. Mit Muskelkraft kann man über zwei aufgebockte Fahrräder eine Carrera-Bahn steuern und sich so mittelbar auf der Rennstrecke messen.

Wieder mit dabei sind selbst konstruierte und programmierte „Lego-Mind-storms“-Roboter, die in einem Labyrinth-Wettbewerb gegeneinander antreten. Ein Roboter ist sogar in der Lage, voll autonom an einem simulierten Straßenverkehr teilzunehmen. Er erkennt per Kamera Kreuzungssituationen sowie Verkehrsschilder und reagiert adäquat.

Ein weiterer Schwerpunkt in diesem Jahr ist der Mikrocontroller „Arduino“, der in verschiedenen Projekten einen Safe bewacht, den Zugang durch eine Sicherheitstür kontrolliert, GPS-Signale empfängt und eine Quadrocopter-Drohne steuert oder per Plotter Zeichnungen erstellt.

Spaßig wird es am selbst gebauten Laserhockey-Tisch, beim „Bob-It“ oder beim Duell gegen den Robo-Greifarm.

Aber auch klassische Technik- und Ingenieursdisziplinen wie SPS-Systeme und Umwelttechnik sind zu bestaunen beim vollautomatischen Gewächshaus, der von Schülern entworfenen Recyclingstation und zahlreichen anderen mechatronischen Modellen, unter anderem im Zusammenspiel mit einem original KUKA-Industrieroboter.

Neben der Neugierde auf die Exponate ist auf der Messe auch für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt.

Fotos der Technik- und IT-Messen aus den Vorjahren sind auf der Homepage www.gbs-grafschaft.de/index.php/galerie/berufliches-gymnasium veröffentlicht.