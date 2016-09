Schüsse in Einkaufszentrum in Houston - mehrere Verletzte

dpa Houston. In einem Einkaufszentrum in der texanischen Stadt Houston hat ein Mann um sich geschossen und mehrere Menschen verletzt. Der Angreifer wurde dann von einem Polizisten durch Schüsse außer Gefecht gesetzt. Über seinen Zustand und den der Verletzten ist noch nichts bekannt. Erst am Freitagabend hatte ein Mann in einem Kaufhaus im US-Staat Washington fünf Menschen getötet. Er wurde später festgenommen.