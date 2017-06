Schüsse verletzen Mann in Gronau

In der Nacht zu Mittwoch sind an der Eper Straße in Gronau Schüsse gefallen. Ein Mann wurde dabei von zwei Geschossen verletzt und musste operiert werden. Eine Mordkommission ermittelt.

Gronau. Nach Schüssen auf einen Mann in Gronau hat eine Mordkommission der Polizei in Münster die Ermittlungen übernommen. Wie Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt mitteilte, wurden auf einem Parkplatz an der Eper Straße in Gronau in der Nacht auf Mittwoch mehrere Schüsse abgefeuert. Dabei wurde das Opfer durch zwei Geschosse verletzt und musste operiert werden. „Lebensgefahr besteht nicht. Wir hoffen, dass er heute vernehmungsfähig ist“, sagte der Sprecher. Zu den Hintergründen, zum Alter und zur Identität des Mannes äußerten sich die Ermittler noch nicht.

Laut einem Bericht der Enscheder Tageszeitung „Twentsche Courant/Tubantia“ soll es sich bei dem Opfer um einen Niederländer mit Verbindungen zum Twenter Drogenmilieu handeln.

