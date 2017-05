Schüttorf dank Autopanne um Kunstwerke reicher

Wo vor Kurzem ein Gebäude stand und eine Lücke in Schüttorf hinterlassen hat, haben zwei Künstler heimlich über Nacht ihre Werke hinterlassen. Das hatten die jungen Männer aus Polen aber eigentlich gar nicht so geplant.

Schüttorf. Ein Hauch von internationaler Kunst weht durch Schüttorf und lässt die Menschen über deren Bedeutung grübeln. Von einem auf den anderen Tag sind an einem Gebäude an der Fillkuhle in der Nähe des Friedhofes der reformierten Kirchengemeinde eine Skulptur und ein Gemälde entstanden. Über Graffiti und Streetart scheiden sich die Geister. Meistens sind Hausbesitzer wenig begeistert, wenn sie ihre Wände besprüht vorfinden. Anders ist es in Schüttorf. Jan Nibbrig steht den Kunstwerken an seinem Gebäude positiv gegenüber.

Nach anfänglichem Rätselraten herrscht inzwischen Gewissheit, dass es sich um die Hinterlassenschaften von zwei polnischen Künstlern handelt. Die an die Wand geschraubte Baby-Skulptur stammt vom 30-jährigen Bildhauer Tomasz Górnicki, der seinen Abschluss an der Warschauer Akademie der bildenden Künste gemacht hat. Für das Gemälde ist ein ein Jahr jüngerer Mann, der unter dem Pseudonym Seikon bekannt ist und an der Akademie der bildenden Künste in Gdansk studiert hat, verantwortlich. Seikon hat sich auf Linien und geometrische Figuren spezialisiert, Górnicki auf Plastiken. Auf internationalen Ausstellungen haben die beiden Männer bereits Skulpturen und Gemälde ausgestellt. An verschiednen Orten in Europa finden sich ihre Werke als Streetart – einer nichtkommerziellen Form von Kunst im öffentlichen Raum.

Nun hat der Zufall der Stadt Schüttorf ein Geschenk der beiden polnischen Künstler gemacht. Als Kollektiv „Iron Oxide“ sind Seikon und Górnicki mit den Gleichgesinnten Monstfur und Simpson gerade auf einem Trip durch Europa. Auf dem Weg von der „Urban Art Fair“, einer Ausstellung in Paris, auf der einige ihrer Werke zu sehen sind, über die Niederlande nach Berlin hatten sie mit ihrem Auto in Höhe Schüttorf eine Panne, berichtet Tomasz Górnicki auf GN-Nachfrage. Dort entdeckte die Gruppe zufällig einen „super Ort“, der es ihnen sofort angetan hatte: die ehemalige Seifenfabrik an der Fillkuhle. „Seikon und ich mussten einfach etwas hinterlassen“, sagt Górnicki.

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben sie dann die Baby-Skulptur und das Formen-Gemälde an die Wände gebracht. Wie lange die Kunstwerke im öffentlichen Raum von Schüttorf noch zu sehen sind, ist unklar. Besitzer Jan Nibbrig möchte das Gebäude langfristig abreißen und dort bauen. Vergänglichkeit gehört zu Streetart dazu.

