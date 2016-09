Schüttorfer Ausschuss besucht Eissing Mineralöl

Schüttorf. Was wird wohl der große graue Neubau am Veddelers Weg nördlich der A 30 beherbergen — Eislaufbahn, Eventcenter? So grübelten manche Schüttorfer, während die mächtige Halle in den letzten Monaten aus dem Boden wuchs. Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses der Stadt wussten natürlich, dass hier die H. Eissing Mineralöl GmbH ihre neue Betriebsstätte errichten ließ. Am Dienstag konnten die Kommunalpolitiker das „Lube-Center“ (von englisch lubricant = Schmiermittel, Öl) in Augenschein nehmen.

Robert Eissing und sein Mitgeschäftsführer Willm Hanfeld erläuterten, dass in der riesigen Halle Platz ist für 6000 Paletten-Stellplätze, für Tanks mit je 80 000 Liter Fassungsvermögen, für Hunderte von Containern, für Abfüllanlagen sowie Lade- und Verpackungseinrichtungen bietet. „Wir sind Händler“, betonte Eissing, „keine Hersteller. Darum sind auch hier keine Maschinen in Bewegung.“ Dennoch zeigten sich die Besucher von dem beeindruckt, was sie zu sehen bekamen.

Aus kleinen Anfängen hat sich die Firma zu einem bedeutenden Unternehmen in einer Branche entwickelt, in der durchaus mit harten Bandagen gekämpft wird. Trotz der komplizierten und rauen Marktbedingungen sei vor allem in den letzten Jahren ein solides Wachstum gelungen, das jetzt auch die große Investition von mehreren Millionen Euro möglich gemacht habe, sagte Robert Eissing. Die gute Zusammenarbeit mit der Stadt habe den Weg für den Neubau geebnet.

Produkte gehen in den Nordwesten

Begonnen hatte alles 1923 mit Hermann Eissings kleinem Landhandelsgeschäft beg. 30 Jahre später wurde in der Pagenstraße die Firma „Hermann Eissing Mineralöl-Großhandlung“ gegründet. 1964 war es nötig geworden, den Firmensitz in die Samernsche Straße zu verlegen. An diesem Standort ist auch nach wie vor die Verwaltung „zu Hause“. Am Veddelers Weg hingegen ist nun das eigentliche Handelsgeschäft konzentriert. Von hier aus gehen die Produkte – ob als Ein-Liter-Gebinde, ob als Tanklastzug-Ladung – hauptsächlich in den Nordwesten Deutschlands. Zur Tradition der Eissing-Gruppe, die auch drei Tankstellen in Schüttorf betreibt, gehört nach wie vor der Verkauf von Heizöl sowie von Kraftstoffen an gewerbliche Verbraucher, landwirtschaftliche Betriebe und freie Tankstellen.

Hoch spezialisierte Öle

Am Veddelers Weg kann man hoch spezialisierte Öle für edle Uhren oder Schmiermittel erhalten, die auch der Kälte Sibiriens trotzen. Oldtimer-Besitzer finden hier Motoröl, das ihre vierrädrigen Lieblinge vertragen. Lebensmitteltaugliche Produkte gibt es bei Eissing ebenso wie solche, mit denen die religiösen Speisevorschriften „Halal“ und „Koscher“ eingehalten werden können. Die Öle sind allerdings nicht für den Salat bestimmt, sondern für die Produktions- und Verpackungstechnik der Lebensmittelhersteller.

Wie die rund um die Uhr erreichbare Firma bei ihren Kunden punktet, belegte Robert Eissing mit einer wahren Anekdote. Einmal habe ihn das Telefon aus dem Schlaf geklingelt, weil in einem Kernkraftwerk in Frankreich ein spezielles Hydrauliköl fehlte. „Wir haben es geschafft“, so erzählte er mit einem Anflug von Stolz, „dass noch in der Nacht vier Fässer per Kurier an die französische Küste gebracht werden konnten. Vielleicht hat Eissing dazu beigetragen, eine Havarie zu verhindern.“

Positive Entwicklung des Unternehmens im leicht schrumpfenden Markt

Der Geschäftsführer berichtet von einer positiven Entwicklung des Unternehmens in einem leicht schrumpfenden Markt. „Wir haben an Tonnage zulegen können“, sagte Eissing. Mit Arbeitsbeginn in dem Neubau im April sei die Effizienz der Betriebsabläufe in unerwarteten Maße gesteigert worden. Auch deshalb erwarte er für die Eissing-Gruppe und ihre 70 – zum größten Teil fest angestellten – Mitarbeiter eine gute Zukunft.

Gutes Personal und ein gutes Betriebsklima seien Grundlage des Erfolgs, betonte Eissing. Mit Schulung und Integration von Mitarbeitern habe man positive Erfahrungen gemacht. 2017 wolle die Firma nun erstmals selbst in die Ausbildung junger Menschen einsteigen.

Im Namen der Ausschussmitglieder dankte Lars Timm Kirchmann für die Einblicke in einen sonst der Öffentlichkeit nicht so leicht zugänglichen Bereich. Für Schüttorf seien solche gleichermaßen bodenständigen wie zukunftsorientierten Unternehmen von hohem Wert. Am Veddelers Weg trage das Zusammenwirken von Kommunalpolitik, Wirtschaftsförderung und unternehmerischem Engagement sichtbare Früchte.

3000 Liter Löschmittelkonzentrat

Obwohl Öl nicht so brandgefährlich ist, wie der Laie denkt, wird bei Eissing das Thema Sicherheit ganz groß geschrieben. Das kommt auch der Bevölkerung zugute. „Wir halten 3000 Liter Löschmittelkonzentrat bereit – und zwar das gleiche Mittel, das die Wehren in Schüttorf und Nordhorn verwenden“, berichtet Robert Eissing. „Auf unseren Vorrat können die Wehren jederzeit zugreifen, egal wo es brennt.“