Schüttorfer „Frauencafé International“ ausverkauft

Schüttorf. Eingeladen hatte die Frauengruppe der Ditib-Moschee Schüttorf, die Frauengruppe der alevitischen Gemeinde Ehl-i Beyt sowie die Frauenrunde und die Gleichstellungsbeauftragte der Samtgemeinde Schüttorf. Entstanden ist der Tag vor 106 Jahren im Kampf um die Gleichberechtigung und das Wahlrecht für Frauen. Daran erinnerte die Gleichstellungsbeauftragte Heide Becker gemeinsam mit der Vorsitzenden der Moschee-Frauengruppe Derya Türkel und der Flüchtlingshelferin Gönül Uçar.

Inzwischen sei viel erreicht worden, doch „haben wir alle Probleme gelöst?“, fragte Becker. Die Antwort lautete „Nein“. Der Kinderlosenzuschlag in der Pflegeversicherung sei für sie ein Schlag ins Gesicht. „Bitte bessert das nach!“, appellierte Becker an die anwesende SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Daniela de Ridder. Weitere Kritikpunkte waren die Altersarmut und die Einkommenslücke zwischen Frauen und Männern. Bei gleicher Arbeit erhielten Frauen 21 Prozent weniger Verdienst als ihre männlichen Kollegen, tadelte die Gleichstellungsbeauftragte und rief dazu auf, in der Grafschaft am „Equal Pay Day“ am 18. März teilzunehmen.

Eine weitere Aufgabe sei, die geflüchteten Männer und Frauen zu integrieren. „Kultur macht stark, man muss sie nur kennenlernen“, sagte Becker. Derya Türkel sprach über den Wert der Frau im Islam. Die Frau sei ein von Allah geachtetes Wesen und ihr gebühre Respekt. „Die Frau und der Mann sind zwei einander vervollständigende gleichwertige Teile eines Ganzen“, zitierte die Rednerin. Beide Geschlechter stünden in der Verantwortung, eine gesunde und friedvolle Gesellschaft aufzubauen.

Weitere Programmpunkte waren der musikalische Auftritt von Svenja Oschem (Klavier) und Jana Schüttmann (Gesang) von der Musik Akademie, Gülcin (Gesang), die Saz-Gruppe der alevitischen Gemeinde und der „One-Billion-Rising-Tanz“ von Frauen aus dem Café Contact.