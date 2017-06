Schüttorfer grillt am Donnerstag im Fernsehen

Der Schüttorfer BBQ-Blogger Oliver Gawryluk ist am Donnerstagabend ab 21.15 Uhr im TV zu sehen. Er grillt in der Sendung „Beefbattle – Duell am Grill“ des Senders „ProsiebenMaxx“.

as Nordhorn. Wenn der 45-jährige Oliver Gawryluk in seinem Garten in Schüttorf einen seiner rund ein Dutzend Grills anschmeißt, läuft seinen Gästen meist das Wasser im Mund zusammen. Denn Grillen ist die große Leidenschaft des GN-Mitarbeiters. Seit Jahren betreibt er darum einen BBQ-Blog, den tausende Grillbegeisterte im Internet besuchen, um sich Tipps zu holen. Darauf ist nun auch der Fernsehsender „ProsiebenMaxx“ aufmerksam geworden und lud Gawryluk zur Sendung „Beefbattle – Duell am Grill“ ein. Morgen Abend wird die Sendung ab 21.15 im TV ausgestrahlt. Zu Sehen ist sie per Kabel, Satellit und eine halbe Stunde nach der Ausstrahlung auch in der Mediathek des Senders.

Zusammen mit einem Freund tritt der Schüttorfer gegen den Profikoch Stefan Wiertz an. „Wie es ausgeht, verrate ich natürlich noch nicht“, sagt Gawryluk. Der Sender hat den 45-Jährigen auch zuhause besucht, um sich seine Grills und die eigens für das Hobby gebaute Remise anzusehen. „Dadurch bin ich wetterunabhängig“, sagt er. Denn Steaks und Würstchen landen bei ihm nicht nur bei Sonnenschein und im Sommer auf dem Rost. „Ich grille auch im Herbst und Winter. Für mich ist 365 Tage im Jahr Grillsaison“, meint der BBQ-Experte.

Das war nicht immer so. Mehrere Jahre lebte Gawryluk in einer Wohnung in Köln. „Dort durfte ich nur einen Elektrogrill benutzen und habe mich 13 Jahre lang nach einem echten BBQ gesehnt“, erinnert er sich.

Der Blog von Oliver Gawryluk kann auf der Internetseite www.bigbbq.de kostenlos besucht werden. Der Fernsehbeitrag steht voraussichtlich ab morgen Nacht unter www.prosiebenmaxx.de/video zur Verfügung.