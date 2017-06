Schüttorfer Rat entscheidet sich für Fabrikstraße

Von Jonas Schönrock

Das soziokulturelle Zentrum wird nicht am Standort Nordhorner Straße entstehen, darauf verständigte sich der Stadtrat am Dienstagabend. Kritik übten die Parteien dennoch am Vorgehen der Verwaltung, aber auch an der BI.