Schüttorfer Sportschützen treffsicher

gn Schüttorf. Am zweiten Wettkampftag der Luftgewehr-Landesverbandsliga in Loxstedt bei Bremerhaven gelangen den Sportschützen der SSG Schüttorf gleich zwei 5:0-Siege; sowohl der SV Neuenlandermoor als auch der SV Ladekop II wurde souverän in Schach gehalten. Gerade der Gewinn sämtlicher Einzelpunkte kann sich am Ende der Saison als sehr wichtig erweisen. So konnte sich die bis dato sieglose SSG schon auf den dritten Tabellenplatz der dritthöchsten Klasse im Luftgewehrschießen vorkämpfen.

Gleich der erste Wettkampf des Tages gegen den Gastgeber SV Neuenlandermoor war auch der Tagesbeste der gesamten Liga. Die starke Gesamtringzahl der Obergrafschafter von 1911 Ringen ist zwar nicht wettkampfentscheidend, lässt aber die Stärke der Mannschaft erkennen. Auf Position eins schoss Christin Nordholt starke 387 Ringe, ihr Gegner kam auf 384. Stephan Bütergerds auf Position zwei errang mit 383:381 Ringe noch das knappste Einzelergebnis. Und Steffen Rönne auf Position drei ließ mit 385:379 Ringen nichts anbrennen. Noch klarer waren die Ergebnisse auf Position vier und fünf: Jara Weber (381:368 ) und Kirsten Sumbeck (375:365) ließen ihren Gegnern nicht den Hauch einer Chance.

Nach der Mittagspause hieß der Gegner SV Ladekop II. Zwar wurde nicht die starke Leistung vom Vormittag erreicht, aber die Schüttorfer waren dennoch zu stark für die zweite Vertretung des Klubs aus dem Alten Land (Landkreis Stade). Lediglich Steffen Rönne konnte sich steigern; er erreichte mit sehr guten 387 Ringen sieben Ringe mehr als sein Gegner auf Position drei. Auf Position zwei ging es sehr spannend zu. Stephan Bütergerds hatte seinen Wettkampf mit 378 Ringen bereits beendet, da hatte sein Gegner noch mehr als zehn Schuss vor sich. Als dieser bei den letzten fünf Schuss nur 9er erreichte, gewann Stephan äußerst knapp mit nur einem Ring Vorsprung. Die Schüttorfer Nummer eins Christin Nordholt erreichte mit 382:377 Ringen wie auch Jara Weber mit 379:372 sichere Punkte. Auf Position fünf gab es einen Wechsel, es startete Joachim Weber. Mit 372:365 war aber auch dieser Punkt sicher.

Nach diesen überraschend sicheren Punktgewinnen besteht wie im Vorjahr jetzt doch noch die Möglichkeit, an den Finalwettkämpfen teilzunehmen. Aber dazu sind noch weitere Siege nötig. Der nächste Wettkampf findet am 4. Dezember in Stuhr bei Bremen statt.