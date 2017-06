Schüttorfer Strom soll über weniger Masten fließen

Weniger, dafür aber höhere Masten könnten bald den Strom durch Schüttorf fließen lassen. Die Westnetz GmbH will eine 110-kV-Hochspannungsleitung zwischen der Umspannanlage Schüttorf und der Gemeinde Quendorf erneuern.

Die derzeitige Freileitung stammt aus dem Jahr 1926 und wird von der Westnetz betrieben. „Um die Stromversorgung zu sichern, müssen knapp vier Kilometer Freileitung erneuert werden“, berichtete Thorsten Rathmann, Leiter für Genehmigung. Dabei soll die Anzahl der Masten reduziert werden: Statt 18 sollen nur 15 neue Masten wieder aufgestellt werden. Acht Standorte befinden sich in Schüttorf, sieben liegen auf Quendorfer Gebiet. „Die Reduzierung hat zur Folge, dass die Masten höher gebaut werden müssen“, sagte Martin Siegmann, technischer Leiter. Die Neubauten sollen 31 bis 52 Meter hoch gebaut werden. Das ist deutlich höher, als die derzeitigen Masten, die im Schnitt 24 Meter hoch sind. Dies führe gleichzeitig zu einer deutlichen Erhöhung der zulässigen Gebäudehöhen in den Schutzstreifen.

„Grundsätzlich werden die Neubauten auch anders aussehen. Es gibt inzwischen viele neue Richtlinien, die die Sicherheit erhöhen sollen“, sagte Siegmann. Die Investition belaufe sich auf rund eine Million Euro.

Auf die Frage von Friedbert Troll (Schüttorfer Liste), warum die Stromleitung nicht im Boden eingelassen werden könnte, erläuterte Rathmann, dass die Westnetz dazu angehalten sei, bestehende Rechte und Vereinbarungen zu nutzen: „Es ist auch nicht wirtschaftlich für uns, die Leitung in die Erde zu legen“, berichtete Rathmann.

Die Westnetz steht noch ganz am Anfang des Genehmigungsverfahrens für ihr Bauvorhaben. Zwar sei schon mit vielen privaten Grundstückseigentümern verhandelt worden, mit einem tatsächlichen Baubeginn sei aber in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen: „Wir beabsichtigen, dass Feststellungsverfahren in einigen Wochen zu beantragen“, berichtete Rathmann. Auch ein naturschutzrechtliches Gutachten stehe noch aus.

Die Westnetz plant, am 10. August die Schüttorfer Anwohner in der Alten Kirchschule über das Vorhaben zu informieren.