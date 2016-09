Schüttorfer Wähler entwickelt konkrete Ideen

Schüttorf. Wie kann sich Schüttorf in Zukunft positiv entwickeln? Hans-Dieter Schrader hat dafür einige Ideen und will sie diskutieren. In Zeiten kurz vor einer Wahl ist das nicht ungewöhnlich – doch der 63-Jährige gehört keiner Partei an und steht am Sonntag nicht auf dem Wahlzettel. Er ist er einfach eine Privatperson, die sich für die Stadt einsetzen will. „Auch als Wähler kann man Einfluss nehmen“, ist der 63-Jährige überzeugt. In Anlehnung an die Vorstellung der Kandidaten hat er sogar ein kleines Porträt von sich als Wähler verfasst – und online gestellt.

Schrader hat in diesem Wahlkampf gestört, dass nur wenig Konkretes und dafür umso mehr Phrasen von sich gegeben wurden. „Ich möchte Themen anstoßen. Muss ich als Wähler denn immer gucken, was die Parteien in ihren Programmen bieten?“, fragte er im Gespräch mit den GN. Und auch die in seinen Augen „katastrophale“ Wahlbeteiligung 2011 hat ihn dazu bewogen, aktiv zu werden. „Die Parteien sollten sich fragen, woran es liegt, dass die Menschen nicht wählen gehen. Selbstkritik kann auch im Wahlkampf überzeugen, wenn sie ehrlich ist“, das steht für ihn fest.

Konkrete Themen in Diskussion bringen

Er habe auch viele Ähnlichkeiten in den Parteiprogrammen gefunden und wolle mit seinen Beiträgen konkrete Themen in die Diskussion bringen. Zum einen macht er das in der Facebook-Gruppe „Schüttorfer Kommunalpolitik“, zum anderen hat er eine eigene Internetseite erstellt: „Ideen für Schüttorf“. Dort geht es zum Beispiel um die Themen sozialer Wohnungsbau, Ehrenamt oder leer stehende Wohnhäuser in der Stadt. „Wenn man will, kann man immer Ideen finden und diskutieren. Vielleicht ist ja etwas dabei, was man umsetzen kann“, ist seine feste Überzeugung. Ideen sind quasi der Job des 63-Jährigen. Als Werbetexter ist es sein „täglich Brot“, sich auch ausgefallene Dinge – teils für Konzerne wie Coca Cola und Lego – einfallen zu lassen. „Es fällt mir leicht und ich gehe mit offenem, kritischen Blick durch die Stadt.“

Und so hat er auch einen Vorschlag zur Belebung von leer stehenden Wohnhäusern in der Stadt. Dem Schüttorfer schwebt eine Art Architektenwettbewerb vor, in dem ein altes, unbewohntes Haus beispielhaft umgebaut und an heutige Standards angepasst wird. Dies könnte auch in Kooperation mit einer Berufsschule passieren, hat sich Schrader überlegt. „So könnte man potenziellen Käufern zeigen, was in solchen Häusern möglich ist“, meinte er. Es sei wichtig, ein Gespür dafür zu bekommen, was die Leute hindere, dorthin zu ziehen. „Besser wäre es doch, jetzt mit so etwas anzufangen, bevor das Problem akut wird“, sagte Schrader.

„Lust am Spinnen“

Die Kommunalpolitik kann in seinen Augen viel mutiger sein. „Man kann immer überlegen: Was sind kleine Schritte, die nicht viel kosten?“, meinte er. „Wenn auch etwas Geld in den Sand gesetzt wird, kann man aus Fehlern doch etwas lernen.“ Er wolle den Leuten „Lust am Spinnen“ machen. Für ihn wäre auch positiv, wenn kleinere Parteien in den Rat der Stadt und Samtgemeinde gewählt würden: „Sie können den Trott aufbrechen.“

Reaktionen auf sein Engagement bekommt Schrader, allerdings weniger von den Parteien. Für eine seiner Ideen – einen „Bürgerassistenten“, der zum Beispiel bei Behördengängen Hilfe leistet – hat sich aber schon jemand gefunden, der die Aufgabe übernehmen würde. Auch kann sich der 63-Jährige vorstellen, in Zukunft konkrete Anträge in Rats- oder Ausschusssitzungen zu stellen. Sein Engagement will Schrader nicht nur auf den Wahlkampf beschränken. „Ich mache weiter, solange Interesse besteht. Es ist ja auch nicht nur Arbeit, sondern macht auch Spaß“, meinte er.

Mehr unter: www.facebook.com und www.schrader.bplaced.net/wordpress/

