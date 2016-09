Schüttorferin radelt nach Madrid

Kaum ist Valerie Hannich nach ihrem zehnmonatigen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst in Äthiopien und Malawi wieder in Schüttorf, zieht es sie erneut in die Ferne. Jetzt tritt die 24-Jährige in die Pedale und will die Erfahrung machen, wie es ist, auf sich selbst gestellt zu sein.

Mitte Oktober ist sie von Schüttorf aus in Richtung Madrid gestartet. Innerhalb von etwa zwei Monaten möchte Valerie 2000 Kilometer zurücklegen. Sie ist aber auch bereit, jederzeit die Fahrt abzubrechen. Ihre Route führt durch die Niederlande, Belgien, Frankreich und schließlich nach Spanien. Unterwegs schläft sie bei Warm-Showers-Gastgebern, eine Internetplattform für Radreisende oder im Zelt – aber nicht unbedingt alleine im Wald. Vielmehr möchte Valerie Menschen fragen, ob sie bei ihnen auf dem Grundstück schlafen darf. Durch diesen Kontakt zu Menschen hat sie auch hier wieder die Gelegenheit, Menschen in ihrem Alltag mitzuerleben.

„Sofern alles klappt und ich gesund und munter in Madrid ankomme, nehme ich das Flugzeug und reise nach Santiago de Chile weiter“, berichtet Valerie GN-Szene von ihren Plänen. In Chile trifft sie sich mit einem Bekannten, der sie mit dem „Rad-Reisefieber“ angesteckt hat. Von Oktober 2014 bis September dieses Jahres ist er schon mit dem Fahrrad von Nordrhein-Westfalen nach Südafrika gefahren. Nun soll seine Weltreise weiter gehen – und zwar in Südamerika. Valerie möchte ihn dabei ein Stück begleiten.

Valeries Bekannter hat sich selbst ein „richtiges“ Reiserad zusammengestellt. Ihr eigenes Fahrrad hingegen ist ein einfaches Damen-City-Rad mit einem Gepäckträger jeweils am Vorder- und Hinterrad, damit sie Zelt, Schlafsack, Isomatte, Werkzeug und Kocher vernünftig verstauen kann. Zusätzlich zu einem GPS-Gerät packt sie übrigens auch eine Papierkarte für Europa mit ein. Außerdem ist ein Elektroladegerät an ihrem Dynamo installiert. So kann sie ganz einfach ihr Handy aufladen.

Von Chile aus möchten Valerie und ihr Bekannter in den Norden Südamerikas radeln. Wie weit Valerie tatsächlich mitfährt, weiß sie noch nicht. Es soll für sie jedoch mindestens bis nach Peru gehen. „Ich habe kein Rückflugticket gebucht, im März möchte ich allerdings zurück nach Deutschland fliegen“, sagt Valerie. Sie ist aber auch bereit, jederzeit die Fahrt abzubrechen.

Konkrete Pläne für den Sommer 2016 hat die Schüttorferin übrigens auch schon: „Ich möchte noch drei Monate auf der Ostsee segeln, bevor ich im Oktober meinen Master in Nachhaltigkeitswissenschaften beginne.“