Schüttorfs Bahnhofs-Vorplatz vor Erneuerung?

gn Schüttorf/Hannover. „Es war ein Gespräch, das sich gelohnt hat“, waren sich Schüttorfs Bürgermeister Manfred Windhaus, Landtagsabgeordneter Gerd Will und Kreisrat Dr. Michael Kiehl einig. Gemeinsam hatten sie vor wenigen Tagen Staatssekretärin Daniela Behrens aus dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr in Hannover besucht, um mit ihr über die Zukunft des Bahnhofs in Schüttorf zu reden.

Zwar sei eine nachträgliche Aufnahme in das Förderprogramm „Niedersachsen ist am Zug III“ nicht möglich, aber für die Umgestaltung des Vorplatzes ließen sich bis zu 75 Prozent der Kosten aus dem Grunderneuerungsprogramm des Landes finanzieren. Dies teilte die Kreisverwaltung in einer Presseerklärung mit.

Parallel soll nun bei der Deutschen Bahn für den barrierefreien Ausbau des Bahnhofes geworben werden. Bürgermeister Windhaus war nach eigenen Angaben mit einem guten Eindruck aus der Landeshauptstadt zurückgekehrt: „Unsere Anliegen sind wohlwollend aufgenommen worden. Ich werde der Politik vorschlagen, die Planungen für die Gestaltung des Bahnhofsumfeldes weiter voranzutreiben und dann zeitnah einen Antrag bei der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsens zur Förderung des Umbaus stellen.“

Bahnsteig soll erhöht werden

Hintergrund des Gespräches in Hannover war, dass der Bahnhof Schüttorf in den bisherigen Erneuerungsprogrammen der Bahn nicht berücksichtigt worden ist, eine Erneuerung aber dringend erfolgen muss.

Um barrierefreies Reisen zu ermöglichen, ist es nötig, die Bahnsteige auf 76 Zentimeter zu erhöhen und Fahrstühle für das Gleis 2 zu installieren. Damit die Anbindung an den ÖPNV sichergestellt werden kann, ist außerdem die Umgestaltung des Vorplatzes mit den Optionen Park+Ride und Bike+Ride erforderlich.

Der Landtagsabgeordnete Will und Kreisrat Dr. Kiehl wiesen außerdem darauf hin, dass der Bahnhof Schüttorf gerade mit Blick auf die Bemühungen zur Reaktivierung der Strecke Bad Bentheim – Nordhorn – Neuenhaus nicht in Vergessenheit geraten dürfe.