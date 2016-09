Schuhhaus Hilbers feiert 90-jähriges Bestehen

„Mit meinem Uropa fing es an …“, erzählt die heutige Firmeninhaberin Beate Reusch, geb. Hilbers. Es war 1885, als der seinerzeitige Gründer des „Schuhhaus Hilbers“ in Rheine den Grundstein legte.

Stammhaus an der Hauptstraße in Nordhorn. Fotos: J. Lüken

gn Nordhorn. Schon im Jahre 1913 eröffnete ein Sohn des Gründers in Schüttorf ein weiteres „Schuhhaus Hilbers“. Im Jahre 1923 wurde von einem weiteren Sohn in Münster ebenfalls ein Schuhhaus eröffnet. Und nur drei Jahre später, im Jahre 1926, gründete Franz Hilbers (der Großvater der jetzigen Firmeninhaberin) in Nordhorn ein weiteres Schuhhaus – die Keimzelle des heutigen 90-jährigen Jubilars „Schuhhaus Hilbers“.

Das im Jahre 1652 erbaute Nordhorner Stammhaus wurde 1959 abgerissen und durch einen Neubau völlig ersetzt. Am 1. Januar 1966 wurde das Geschäft vom Vater der jetzigen Inhaberin, Ferdinand Hilbers, übernommen und im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte immer wieder erweitert und modernisiert, zuletzt geschah dies umfassend im Herbst 2011.

Im Jahre 1978 wurde die Filiale „Schuhhaus Hilbers“ in Lingen eröffnet; dort ist die Filiale nach 30 Jahren in der Großen Straße dann im Jahre 2008 in ein modernes und wesentlich größeres Ladenlokal in die Lookenstraße umgezogen. 1991 kam eine weitere Filiale des Schuhhauses Hilbers in Meppen dazu; dort war man erst am Neuen Markt zu Hause, bis die Filiale im Jahre 2001 mitten in der Stadt am Marktplatz ein neues Domizil gefunden hat. Vor drei Jahren wurde das Ladenlokal in Meppen komplett umgebaut und nach neuesten Erkenntnissen geschmackvoll neu eingerichtet.

Außerdem gehören seit nunmehr 35 Jahren auch die Schuhhäuser ABC-Schuhe in Schüttorf und ABC-Schuhe in Nordhorn-City zum Unternehmen; das Nordhorner ABC-Schuhhaus wurde im Jahre 2007 durch den Zukauf des Nachbargebäudes auf nahezu die doppelte Fläche erweitert und bietet dort ein modernes Angebot für Damen und Herren.

Als Nächstes haben Beate und Reiner Reusch sich eine Modernisierung der beiden ABC-Schuh-Fachgeschäfte auf die Fahne geschrieben, damit auch in Zukunft das Firmenmotto „Wir haben gute Schuhe!“ weiterhin rundherum gesichert bleibt.

Im Internet ist das Schuhhaus Hilbers mit einer homepage www.schuhhaus-hilbers.de und unter www.facebook.com/schuhhaushilbers mit vielen hilfreichen und aktuellen Informationen zu finden.

Seit Neuestem gehört auch ein Internet-Shop, der in die hompage integriert wurde, mit dazu. Dort können die Kunden rund um die Uhr sowohl Schuhe zur Lieferung bestellen, als auch über „Click & Collect“ die gewünschten Modelle in der Filiale ihrer Wahl für sich reservieren lassen.

Ab dem kommenden Freitag, 3. Juni, bis zum Samstag, 25. Juni, werden sich alle Filialen von „Schuhhaus Hilbers“ und „ABC-Schuhe“ in Nordhorn, Schüttorf, Lingen und Meppen im Rahmen eines großen Jubiläumsverkaufes drei Wochen lang mit tollen Reduzierungen bis zu 70 Prozent bei Ihren Kunden für die langjährige Treue bedanken – dann heißt es „Wir haben gute Schuhe reduziert!“