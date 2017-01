Schulz hält Trumps Ankündigungen für unrealistisch

dpa Berlin. Der scheidende EU-Parlamentspräsident Martin Schulz hält viele der jüngsten Aussagen des designierten US-Präsidenten Donald Trump für nicht realisierbar. Sie seien in sich nicht schlüssig, widersprächen den Aussagen aus seinem Team, und sie würden sich so auch nicht umsetzen lassen, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Deshalb sollten wir zunächst gelassen bleiben.“ Trump hatte in einem Interview der „Bild“-Zeitung und der Londoner „Times“ mit kritischen Äußerungen zu Deutschland, EU, Nato und Autoindustrie neue Sorgen über seinen Kurs als mächtigster Mann der Welt ausgelöst.