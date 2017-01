Schuppen in Samern brennt

Bild 1 / 2 In diesem Schuppen brannten Papier und Müll. Foto: Christian Schock.

Zu einem Einsatz in Samern ist am Samstagnachmittag die Feuerwehr Schüttorf gerufen worden. Am Holmers Kamp brannte ein Schuppen.