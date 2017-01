Schutz für „Itterbecker Heide“ wird ausgebaut

Itterbeck/Nordhorn. Der Schutz für die „Itterbecker Heide“ soll nach den Planungen des Landkreises Grafschaft Bentheim weiter ausgebaut werden. Das nahmen die Mitglieder des Kreisplanungs- und Umweltausschusses während ihrer jüngsten Sitzung zur Kenntnis.

Die „Itterbecker Heide“ ist zwar formell schon seit 1939 als Naturschutzgebiet gesichert. Die dafür notwendigen Verordnungen bedurften aber immer wieder der Anpassung an die heutigen Normen der Europäischen Union, wie sie in der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie oder in den Vorgaben für die europaweit vernetzten „Natura 2000“-Gebiete niedergelegt sind.

Naturschutzgebiet umfasst 126 Hektar

In diesem Zusammenhang musste das Schutzgebiet auch neu abgegrenzt werden. In Abstimmung mit dem Grundeigentümer ist im Nordosten des Gebiets eine von der Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim auf Dauer gepachtete naturschutzrechtliche Kompensationsfläche in das Naturschutzgebiet einbezogen worden. Sie soll sich zur Sandheide entwickeln können. Das ist auch für eine kleinere Kompensationsfläche vorgesehen, die im Eigentum der Gemeinde Itterbeck steht und nun in das Schutzgebiet einbezogen wird.

Die „Itterbecker Heide“ ist insgesamt rund 126 Hektar groß. Sie stellt eines der größten zusammenhängenden Sandheidegebiete im westlichen Niedersachsen dar. Geprägt wird es durch ein Dünen- und Stauchendmoränengelände, an das lichte Waldbestände angrenzen, die aus Wacholder, Zwergstrauchheiden und Magerrasen bestehen. Die neue Schutzverordnung für die „Itterbecker Heide“ soll noch öffentlich ausgelegt werden. Nach Auswertung und Abwägung mögliche Eingaben soll der Grafschafter Kreistag im Juni die Verordnung beschließen.