Schwarzer Tag für die Grafschafter SPD

Das Auszählen der Stimmen ist beendet. Die vorläufigen Endergebnisse der Kommunalwahl in der Grafschaft stehen fest. Unsere Reporter waren in den Wahllokalen und berichten von Überraschungen und Stimmverlusten.

Wie hier im Wahllokal 302 in der Grundschule Blanke wurde heute vielerorts in der Grafschaft gewählt. Foto: Jürgen Lüken

Jetzt sind die Wahlhelfer gefordert: Seit 18 Uhr werden in den Wahllokalen bis zu drei Stimmzettel je Wähler ausgewertet. Symbolfoto: dpa

An großen Tischen werten die Wahlhelfer im Nordhorner Rathaus die Stimmzettel aus. Foto: Masselink

Auch in Neuenhaus wird seit 18 Uhr fleißig gezählt. Foto: Mummert

Friedlich vereint verfolgen die Parteienvertreter die Ergebnispräsentation in der Mehrzweckhalle in Lohne. Die Tische von vorne nach hinten: CDU, SPD und FDP. Foto: Ernst

Im Haus Ringerbrüggen in Emlichheim werden die aktuellen Zwischenstände am Abend präsentiert. Foto: Berends

Der Saal , in dem die Nordhorner SPD die Ergebnisse verfolgt, ist gut gefüllt. Foto: Masselink

Einen Berg von Stimmzetteln hatten diese Wahlhelfer in Uelsen zu bewältigen. Foto: Münchow

Video Wahl: CDU in der Grafschaft stabil Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Nordhorn: Die CDU liegt bei der Kreistagswahl in der Grafschaft bei rund 47 Prozent. Fraktionschef Reinhold Hilbers ist damit zufireden.



Video Wahl: SPD mit Verlusten Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Nordhorn: Die SPD kommt auf rund 30 Prozent der Stimmen im Kreistag und muss Verluste hinnehmen. Dazu Silvia Pünt-Kohof, vom SPD Kreisvorstand im Interview.



DIE WAHLEN IN DER GRAFSCHAFT IM ÜBERBLICK

Landkreis Grafschaft Bentheim

Das Endergebnis für den Grafschafter Kreistag steht fest. Die CDU bleibt mit 47,23 Prozent nahezu unverändert im Vergleich zu 2011 und steht mit deutlichem Abstand an der Spitze. Die SPD hingegen kommt nur noch auf 30,57 Prozent – ein Minus von 3,15 Prozentpunkten. Auch die Grünen müssen Einbußen hinnehmen, sie landen bei 7,51 Prozent. Zum Teil deutlich hinzugewonnen haben die FDP (4,42 Prozent), Pro Grafschaft (4,58 Prozent) und Die Linke (2,92 Prozent). Die AfD landet bei 1,05 Prozent, gbf/UWG erreichen 1,71.

Demnach kommt die CDU auf 24 Sitze, die SPD auf 15, Grüne auf 4, FDP und Pro Grafschaft auf 2 sowie Die Linke, AfD und gbf/UWG auf je einen Sitz.

___

Stadt Nordhorn

Endstand in Nordhorn. Die CDU hat gewonnen! Sie liegt mit 35,86 Prozent ganz knapp vor der SPD mit 34,50 Prozent – die damit ganze 6,74 Prozent eingebüßt hat. Drittstärkste Kraft ist Pro Grafschaft mit 10,82 Prozent (+4,95) vor den Grünen mit 9,36 Prozent. Die Linke liegt mit 5,37 Prozent (+3,8) vor der FDP (4,1).

Die CDU kommt damit auf 15 Sitze, die SPD nur noch auf 14, Pro Grafschaft auf 5 und die Grünen auf 4 sowie Die Linke und FDP auf je 2 Sitze.

___

Stadt Bad Bentheim

Das Ergebnis in Bad Bentheim steht fest: Die FDP hat einen Gewinn von 4,22 Prozentpunkten und somit einen Sitz dazu gewonnen. SPD und Grüne haben jeweils Verluste im Vergleich zur Wahl 2011 zu verzeichnen, die Grünen haben einen Sitz verloren. Bei der CDU ist alles beim Alten geblieben. Hier die Ergebnisse: CDU: 46,02 Prozent, SPD: 38,26 Prozent (-1,71 Prozentpunkte), Grüne: 7,58 (-0,64 Prozentpunkte), FDP: 8,14 Prozent (+4,22 Prozentpunkte). Somit ergibt sich folgende Sitzverteilung: CDU: 14, SPD: 12, Grüne: 2 und FDP: 2. CDU und FDP haben nun rechnerisch die Mehrheit und somit die sogenannte rot-grüne Bürgermeistermehrheit abgelöst. Fraglich ist jedoch, ob die FDP überhaupt eine Koalition bilden will.

Die Wahlbeteiligung lag bei 51,23 Prozent.

Dr. Kai Hellendoorn von der FDP Bad Bentheim sagte GN-Redakteur Detlef Kuhn, dass die FDP, auch wenn es möglich sein würde, keine Koalition mit der CDU eingehen wolle. Die Sacharbeit stehe im Vordergrund.

___

Samtgemeinde Schüttorf

Alle Wahlbezirke der Samtgemeinde Schüttorf sind ausgezählt. Die Linke und die Bürgerinitiative Engden sind erstmals dabei. Die CDU liegt bei 46,76 Prozent, SPD bei 29,73 Prozent, die Grünen bei 10,93 Prozent, die Wählergemeinschaft Schüttorfer Liste bei 6,31 Prozent, Die Linke bei 2,92 Prozent, die FDP bei 2,25 Prozent und die Bürgerinitiative Engden bei 1,11 Prozent. Die Sitzverteilung für den Samtgemeinderat lautet: CDU: 15, SPD: 10, Grüne: 3, Wählergemeinschaft Schüttorfer Liste: 2, FDP: 1, Die Linke 1.

Auch die Wahlbezirke für den Stadtrat in Schüttorf sind ausgezählt. Die CDU hat ein Plus von 1,63 Prozentpunkten und liegt bei 42,87 Prozent. Gefolgt von der SPD mit 30,42 Prozent. Die Sozialdemokraten müssen einen Verlust von 5,13 Prozentpunkten hinnehmen. Die Grünen sind die drittstärkste Kraft mit 12,55 Prozent (-0,15 Prozentpunkte). Die Linke zieht erstmals in den Stadtrat mit 3,16 Prozent ein. Die Schüttorfer Liste hat zugelegt, sie liegt nun bei 8,32 Prozent (+ 5,04 Prozentpunkte). Die FDP hat einen kleinen Gewinn von 0,16 Prozentpunkten und hat somit 2,68 Prozent.

Somit ergibt sich folgende Sitzverteilung: CDU: 13, SPD: 9, Grüne: 4, Schüttorfer Liste: 3, FDP: 1 und Die Linke: 1. Die Wahlbeteiligung lag bei 51,87 Prozent.

___

Gemeinde Wietmarschen

Auch in Wietmarschen sind nun alle Wahlbezirke ausgewertet. Bei der Anzahl der Sitze hat sich nichts getan. Die CDU hat wie gehabt 22 Sitze, die SPD 5 und die FDP hat einen Sitz. Die CDU muss einen Verlust von 1,01 Prozentpunkten hinnehmen. SPD und FDP haben hingegen mit 0,96 beziehungsweise 0,04 Prozentpunkten minimal zugelegt. Somit ergeben sich folgende Ergebnisse in Prozent: CDU: 77,07 Prozent, SPD: 17,84 Prozent und FDP: 5,09 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 64,73 Prozent.

___

Samtgemeinde Neuenhaus

Das vorläufige Endergebnis der Samtgemeinde Neuenhaus mit insgesamt 14 Wahlbezirken steht fest. Die CDU ist trotz leichter Verluste stärkste Kraft mit 54,81 Prozent (16 Sitze). Die SPD kommt mit leichten Gewinnen auf 34,21 Prozent (10 Sitze), die Grünen holen mit 7,42 Prozent (2 Sitze) 1,52 Prozentpunkte weniger als 2011. Die Linke ist erstmals in der Samtgemeinde mit 1,97 Prozent (1 Sitz) vertreten und ebenfalls hat die FDP mit 1,6 Prozent einen neuen Sitz geholt.

Alle neun Bezirke der Stadt Neuenhaus sind ausgewertet. Die CDU verliert 1,9 Prozentpunkte und kommt dennoch auf eine Mehrheit von 50,35 Prozent (13 Sitze), die SPD gewinnt dazu und hat 38,01 Prozent (9 Sitze) geholt, die Grünen haben 2,66 Prozentpunkte verloren und sind auf 7,35 Prozent (2 Sitze) gekommen, die Linke trat erstmals an und erreichte 2,35 Prozent (1 Sitz) und die FDP ist trotz 1,95 Prozent nicht im Rat der Stadt.

___

Samtgemeinde Uelsen

Zuletzt meldete die Samtgemeinde Uelsen kurz vor Mitternacht das vorläufige Endergebnis der Kommunalwahl. Die CDU kommt auf 61,57 Prozent (17 Sitze) und gewinnt damit 2,75 Prozentpunkte. Die SPD verliert fast 6 Prozentpunkte auf 26,56 Prozent (8 Sitze). Gewinner mit einem Plus von 5,17 Prozentpunkten ist die UWG, die auf 11,87 Prozent (3 Sitze) kommt.

In der Gemeinde Uelsen waren bereits früh alle vier Bezirke ausgezählt, und das Ergebnis ist eine Sensation: Die CDU gewinnt dazu und holt mit 47,47 Prozent acht Sitze, die SPD verliert fast 12 Prozentpunkte und kommt nur noch auf 36,93 Prozent (6 Sitze) und die UWG legt stark zu auf 15,6 Prozent (3 Sitze). Für die SPD ist es nun schwer möglich, den ehrenamtlichen Bürgermeister zu stellen. Sie ist auf die Hilfe der UWG angewiesen. Die kann aber auch einen Kandidaten der CDU unterstützen.

___

Samtgemeinde Emlichheim

Das hat gedauert. Gegen 23.30 Uhr stand das vorläufige Endergebnis der Samtgemeinde Emlichheim fest. Die CDU gewinnt 2,05 Prozentpunkte dazu und kommt demnach auf 60 Prozent (18 Sitze), die SPD bleibt stabil auf 24,86 Prozent (7 Sitze), die gbf verlieren 1,40 Prozentpunkte auf 9,07 Prozent (3 Sitze) und die FDP hat mit erreichten 6,07 Prozent (2 Sitze) minimal an Zuspruch verloren.

Und auch alle vier Bezirke der Gemeinde Emlichheim sind ausgezählt. Die CDU hat dazugewonnen auf 46,01 Prozent (10 Sitze), die SPD verliert leicht auf 33,6 Prozent (7 Sitze), das gbf verliert ebenfalls leicht auf 12,77 Prozent (3 Sitze) und die FDP verliert fast 1,85 Prozentpunkte auf 7,62 Prozent (1 Sitz).

___

Acht Sonderseiten zur Wahl finden Sie am Montag in den Grafschafter Nachrichten – auch hier im E-Paper.

