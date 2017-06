Schweinetransporter kippt bei Andervenne um

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Montagmittag auf der Lengericher Straße bei Andervenne ein Schweinelaster umgekippt. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Einige Schweine starben.

gn Andervenne. Bei einem Unfall am Montag gegen 14.40 Uhr kam ein mit Mastschweinen beladener Lastwagen von der Landesstraße 66 ab. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei befuhr ein 48-jähriger Fahrer aus Halen mit einem Sattelzug die Landesstraße in Richtung Lengerich. Aus noch nicht bekannter Ursache kam das Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und kippte auf die Seite.

Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr geborgen werden. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Acht der Schweine verendeten an der Unfallstelle. Die restlichen Tiere wurden auf einen anderen Sattelzug umgeladen.