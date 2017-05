Schweinsteiger und Chicago feiern ersten Auswärtssieg der Saison

dpa Washington. Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger und Chicago Fire haben in der US-Hauptstadt den ersten Auswärtssieg der Saison eingefahren. Chicago besiegte D.C. United mit 1:0. Mittelfeldspieler David Accam erzielte in der 52. Minute den Siegtreffer und bescherte Chicago damit nach fünf sieglosen Auswärts-Partien den ersten Dreier auf fremdem Platz. Schweinsteiger sah in der 66. Minute die gelbe Karte. Durch den dritten Sieg in Folge rückt Chicago mit 21 Punkten auf den dritten Platz in der Eastern Conference vor.