Unter einer Brücke ist am Dienstagabend ein Schwertransporter hängengeblieben – der Arm des geladenen Baggers ragte zu hoch hinaus. Die B 70 wurde für längere Zeit gesperrt, es kam zu langen Staus.

Schwertransporter rammt Brücke in Lingen

hlw Lingen. Ein Lkw aus Steinfurt, der auf dem Tieflader einen 16-Tonnen-Bagger geladen hatte, hat am späten Dienstagnachmittag gegen 17.40 Uhr im Lingener Stadtteil Laxten auf der Umgehungsstraße eine Brücke gerammt. Der Bagger rutschte teilweise von der Ladefläche auf die Fahrbahn. Die Kollegen im Begleitfahrzeug sicherten bis zum Eintreffen der Polizei die Unfallstelle.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der Arm des Baggers nicht weitgenug eingefahren und deshalb gegen den Brückenunterbau geprallt. Der 39-jährige Lkw-Fahrer aus Schüttorf kam mit dem Schrecken davon.

Die Umgehungsstraße war bis in die späten Abendstunden in Richtung Meppen und Nordhorn komplett gesperrt und es bildeten sich kilometerlange Rückstaus. Der Autoverkehr wurde weiträumig umgeleitet. Die Heckschaufel des Baggers hatte die Fahrbahndecke aufgerissen. Mit einem Autokran wurde der schwer beschädigte Bagger umgeladen. Die Brücke muss von Experten untersucht werden. Laut Polizei ist diese aber nicht so stark beschädigt, dass sie für den Autoverkehr gesperrt werden muss. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 100.000 Euro beziffert.